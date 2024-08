Schreckliche Szenen nach Gasexplosion: Mann rennt brennend aus Mehrfamilienhaus

Frankfurt am Main - Schreckliche Szenen spielten sich am gestrigen Freitagabend in Frankfurt am Main ab. Mehrere Menschen wurden infolge einer Gasexplosion in einem Mehrfamilienhaus mitunter schwer verletzt. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war vor Ort. Wirkliche Klarheit herrscht angesichts der Ursache noch immer nicht.