Mann verletzt zwischen ICE und Bahnsteigkante eingeklemmt: Retter stehen vor großem Problem

Frankfurt am Main - Ein verhängnisvoller Unfall am Frankfurter Hauptbahnhof stellte die Feuerwehr vor große Probleme, es folgte ein äußerst schwieriger Rettungseinsatz!

Am Freitagnachmittag ereignete sich das Unglück : Gegen 16.37 Uhr fuhr ein ICE in den Bahnhof ein. Während dieser Einfahrt stürzte allerdings plötzlich ein Mann von der Bahnsteigkante ins Gleisbett!

"Dort führten sie die Erstversorgung durch und fixierten die Person anschließend auf einer Schleif-Trage", hieß es . Mit der Trage und dem Verletzten krochen die Rettungskräfte dann die Strecke zurück, um am Ende des Zugs das Gleisbett wieder verlassen zu können. Der Schwerverletzte wurde an den Rettungsdienst übergeben und dann in ein Krankenhaus gebracht.

Weshalb der Mann stürzte und wie genau er zwischen den Bahnsteig und den ICE geriet, ist noch unklar.