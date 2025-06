28.06.2025 13:00 Tödlicher Wohnhausbrand in Frankfurt: Für Bewohner kommt jede Hilfe zu spät

In der Berger Straße in Frankfurt am Main brannte in der Nacht zu Samstag ein Wohnhaus, ein 72-jähriger Mann kam dabei ums Leben.

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Berger Straße im Frankfurter Stadtteil Bornheim brach in der Nacht zu Samstag Feuer aus. Alles in Kürze Wohnhausbrand in Frankfurt: 72-Jähriger stirbt

Feuer brach im dritten Stock aus

Bewohner alarmierten Feuerwehr nach Mitternacht

Löscharbeiten dauerten bis Samstag an

Brandursache ist noch unklar Mehr anzeigen Wohnhausbrand in der Berger Straße: Die Löscharbeiten der Frankfurter Feuerwehr dauerten bis weit in den Samstag hinein an. © 5VISION.NEWS Die Feuerwehr wurde kurz nach Mitternacht von mehreren Bewohnern des Wohnhauses alarmiert, wie die Polizei mitteilte. "Die Einsatzkräfte stellten einen Brand im dritten Obergeschoss fest und fanden im Rahmen der Löscharbeiten einen leblosen 72-jährigen Mann auf", berichtete ein Sprecher. Für den Senior kam jede Hilfe zu spät, er starb wenig später. Frankfurt Feuerwehreinsatz Feuerwehr-Großeinsatz in Frankfurt: Seniorenheim lichterloh in Flammen Frankfurt Feuerwehreinsatz Kellerbrand in Frankfurt mit vier Verletzten "Die weiteren Bewohner des Hauses blieben unverletzt", hieß es weiter. Die Löscharbeiten in der für ihre Geschäfte und zahlreichen gastronomischen Betrieben bekannten Berger Straße dauerten bis weit in den Samstag hinein an. Die Brandursache ist noch unklar, hierzu ermittelt die Frankfurter Kriminalpolizei.

Titelfoto: 5VISION.NEWS