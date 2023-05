Wohnung in Frankfurt brennt lichterloh: Drei Verletzte in Klinik

Wohnungsbrand in der Wilhelmshavener Straße in Frankfurt-Griesheim in der Nacht von Sonntag auf Montag: Drei Menschen wurden durch das Feuer verletzt.

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Die Feuerwehr sprach von einem "ausgedehnten Wohnungsbrand" - in der Mainmetropole Frankfurt wurde in der Nacht zum heutigen Montag Alarm ausgelöst, drei Menschen wurden durch das Feuer verletzt.

Zahlreiche Feuerwehrkräfte waren im Einsatz: In der Wilhelmshavener Straße in Frankfurt-Griesheim brannte in der Nacht zu Montag eine Wohnung, drei Menschen wurden verletzt. © Keutz Media Group Der erste Notruf erreichte die Einsatzkräfte gegen 23.25 Uhr am späten Sonntagabend. "Die Anrufer meldeten, dass es in einem Wohnhaus in der Wilhelmshavener Straße brennt", berichtete ein Sprecher der Feuerwehr Frankfurt. Umgehend rückten Brandbekämpfer in den Stadtteil Griesheim aus. Vor Ort fanden sie ein dreistöckiges Wohnhaus vor und darin auch einen "ausgedehnten Wohnungsbrand". Sofort wurden weitere Feuerwehrkräfte hinzugerufen. Der Brand war aus bislang unbekannter Ursache in einer Wohnung im dritten Stock ausgebrochen. Mehrere Bewohner des Hauses wurden aus dem Gebäude gerettet. Drei Personen waren verletzt, der Rettungsdienst versorgte die Verwundeten und brachte sie in nahe liegende Krankenhäuser. Frankfurt Feuerwehreinsatz Kurioser Einsatz: Feuerwehr rettet zwölf Küken mit Suppenkelle aus Rohr "Die übrigen Personen wurden vor Ort vom Rettungsdienst betreut", fügte der Sprecher hinzu.

Großer Feuerwehr-Einsatz in der Wilhelmshavener Straße in Frankfurt-Griesheim