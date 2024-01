Bauernprotest in Frankfurt: Polizei erwartet "erhebliche Beeinträchtigungen"

Frankfurt am Main - Am morgigen Donnerstag werden die hessischen Bauern ihren Protest gegen die Spar-Politik der Bundesregierung in die Mainmetropole Frankfurt tragen.

Bauernprotest mit Traktoren: Am Montag rückten mehr als 2000 Fahrzeuge in Wiesbaden an. © Arne Dedert/dpa

Erst am Montag hatten protestierende Landwirte eine Traktoren-Sternfahrt in der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden veranstaltet.

Auch dabei kam es zu teils massiven Straßensperrungen und Verkehrsbehinderungen.

Laut Polizei waren mehr als 2000 Fahrzeuge an der Aktion beteiligt - sehr viele mehr als die vorab angemeldeten 1000 Traktoren.

Die Proteste der Bauern in Hessen sind Teil einer bundesweiten Aktionswoche aller Bauernverbände Deutschlands, die am 8. Januar begann. Ihren Abschluss sollen die Demonstrationen am kommenden Montag (15. Januar) mit einer Großkundgebung in Berlin finden, wie auf der Website des Hessischen Bauernverbandes zu lesen ist.

Die Landwirte fordern die vollständige Rücknahme der sie betreffenden Kürzungspläne der Ampel-Bundesregierung von Bundeskanzler Olaf Scholz (65, SPD).