Kommentar: Die Regierung macht Politik gegen die Bürger, doch das muss nicht sein

TAG24-Redakteur Florian Gürtler (46) befasst sich in seinem Kommentar mit der Haushaltsplanung der Ampel-Bundesregierung für 2024 sowie mit der Schuldenbremse im Grundgesetz.

Inzwischen ist bekannt: Die Haushaltsplanung der Bundesregierung für das Jahr 2024 wird bei vielen Menschen zu finanziellen Mehrbelastungen führen . Es ist richtig, sich darüber aufzuregen, es muss aber auch eine Alternative aufgezeigt werden: Was wir brauchen, ist ein fundamentaler Politik-Wechsel!

Wirtschaftsminister Robert Habeck (54, Grüne, l.), Bundeskanzler Olaf Scholz (65, SPD, M.) und Finanzminister Christian Lindner (44, FDP) einigten sich Ende 2023 auf einen Haushaltsentwurf für 2024. © Michael Kappeler/dpa

Die an der Ampel-Koalition beteiligte Klientel-Partei FDP hat erfolgreich verhindert, dass die Kosten des Spar-Haushalts durch eine Vermögensabgabe oder andere Instrumente bei den Reichen und Hyperreichen eingetrieben wurden.

Doch es hätte noch eine andere Lösung gegeben, anstatt Politik gegen viele Bürgerinnen und Bürger zu machen und die sprichwörtlich kleinen Leute zur Kasse zu bitten.

Schaut man sich die Statements von Vertretern unserer politischen Eliten an - egal, ob nun von CDU, CSU, SPD, Grünen oder AfD - so fällt auf, dass diese oft das Hohelied der in der Verfassung festgeschrieben Schuldenbremse singen, um zu begründen, weshalb kein Geld für Sozialprogramme, den Klimaschutz oder die Folgen von Naturkatastrophen da sei. Stattdessen wird gegen Arbeitslose gehetzt, oder alternativ auch gegen Migranten.

Doch genau hier liegt der Hase im Pfeffer: Die Schuldenbremse ist kein gottgegebenes, unumstößliches Gesetz. Sie ist ihrer jetzigen Form erst seit 2011 verbindlich - und sie kann umgangen werden, wenn der politische Wille dazu da ist!

Das durch Schulden finanzierte 100-Milliarden-Sondervermögen für die Bundeswehr ist dafür ebenso ein Beispiel wie die politischen Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie oder zur Reaktion auf die Gaskrise und die Preissprünge infolge des Ukraine-Kriegs.