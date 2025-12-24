Einsam und alleine an Weihnachten? Dieses Event steht für alle offen

Frankfurt am Main - Die "Lange Nacht" ist seit vielen Jahren eine feste Tradition in Frankfurt : Das Event steht allen Menschen offen, "die Heiligabend nicht allein verbringen möchten oder keinen sicheren Ort für die Nacht haben".

Für die "Lange Nacht" werden bereits zum 19. Mal die Türen einer Kirche in Frankfurt für alle an Heiligabend geöffnet. (Symbolfoto) © 123RF/realfah

Rund 100 freiwillige Helferinnen und Helfer verwandeln am 24. Dezember die Weißfrauenkirche im Bahnhofsviertel (Gutleutstraße 20) in einen Zufluchtsort, an dem jeder willkommen ist.

"Je nach Witterung werden 200 bis 300 Gäste erwartet: Menschen, die wohnungslos sind, ältere Menschen, Familien oder Menschen, die sonst allein wären", erklärte eine Sprecherin der Diakonie Frankfurt.

"Wärme, Sicherheit und menschliche Nähe für diejenigen, die sie am dringendsten brauchen", dies sei das Anliegen der vollständig von Spenden und ehrenamtlichem Engagement getragenen Langen Nacht an Heiligabend.

Demnach öffnet die Kirche um 17.30 Uhr ihre Türen. Um 18 Uhr beginnt ein Weihnachtsgottesdienst, auf den ab 19 Uhr ein festliches Abendessen folgen soll.