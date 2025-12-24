Einsam und alleine an Weihnachten? Dieses Event steht für alle offen
Frankfurt am Main - Die "Lange Nacht" ist seit vielen Jahren eine feste Tradition in Frankfurt: Das Event steht allen Menschen offen, "die Heiligabend nicht allein verbringen möchten oder keinen sicheren Ort für die Nacht haben".
Rund 100 freiwillige Helferinnen und Helfer verwandeln am 24. Dezember die Weißfrauenkirche im Bahnhofsviertel (Gutleutstraße 20) in einen Zufluchtsort, an dem jeder willkommen ist.
"Je nach Witterung werden 200 bis 300 Gäste erwartet: Menschen, die wohnungslos sind, ältere Menschen, Familien oder Menschen, die sonst allein wären", erklärte eine Sprecherin der Diakonie Frankfurt.
"Wärme, Sicherheit und menschliche Nähe für diejenigen, die sie am dringendsten brauchen", dies sei das Anliegen der vollständig von Spenden und ehrenamtlichem Engagement getragenen Langen Nacht an Heiligabend.
Demnach öffnet die Kirche um 17.30 Uhr ihre Türen. Um 18 Uhr beginnt ein Weihnachtsgottesdienst, auf den ab 19 Uhr ein festliches Abendessen folgen soll.
Lange Nacht in Frankfurt: Übernachten in Weißfrauenkirche möglich
Die Gäste können sich auf ein "frisch zubereitetes Büfett mit Rindergulasch und Klößen, feinem Putenragout in Champignonsauce mit Bandnudeln, einem veganen Kichererbsen-Linsen-Dal mit Zucchini, frischem Koriander und Pita-Brot sowie eine große Gemüseplatte mit Bohnen" freuen, hieß es weiter.
Später am Abend ist Livemusik geplant. "Danach wird es ruhiger: Manche Gäste sprechen mit Ehrenamtlichen, andere spielen Brettspiele, schauen eine DVD oder nutzen die Möglichkeit, sich mit Schlafsack und Isomatte in der warmen Kirche zur Ruhe zu legen", setzte die Diakonie-Sprecherin hinzu.
Wer möchte, könne die ganze Nacht in der Weißfrauenkirche verbringen. Es seien durchgehend Helferinnen und Helfer vor Ort und es gebe bis zum Morgen Tee und Kaffee.
Alle, die in der Kirche die Nacht verbracht haben, können sich am Morgen des 25. Dezember ab 7.30 Uhr zudem noch auf ein Frühstück freuen. Erst um 10 Uhr schließt die Frankfurter Weißfrauenkirche wieder ihre Türen.
