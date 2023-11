Antisemitische Beleidigungen in Frankfurt: Polizei nimmt drei Männer fest

Zu den judenfeindlichen Beleidigungen kam es am gestrigen Samstagabend gegen 22 Uhr "vor einem Hotel in der Hamburger Allee", wie ein Polizeisprecher sagte. Damit dürfte das "Frankfurt Marriott Hotel" gemeint sein, das in unmittelbarer Nähe zum Messegelände der Stadt steht.

Der Sprecher fügte noch hinzu, dass es sich bei den Verdächtigen um angereiste Football-Fans aus Baden-Württemberg handele, die als Gäste in dem Hotel abgestiegen seien. Vermutlich kamen sie wegen des am Samstag im "Deutsch Bank Park" Spiels der New England Patriots gegen die Indianapolis Colts in die Stadt.

Die drei Männer wurden am Samstagabend zunächst für weiteren polizeilichen Maßnahmen auf eine Polizeiwache gebracht. Sie müssten sich nun aufgrund des Tatvorwurfs der Beleidigung verantworten, schloss der Sprecher seinen Bericht ab.

Ob und wenn ja inwieweit der aktuelle Krieg zwischen Israel und der palästinensischen Terror-Organisation Hamas den Hintergrund für den antisemitischen Vorfall in Frankfurt bildete, ist noch unklar.