Gigantisches Tunnelprojekt: Bahn bohrt in Frankfurt rund 100 Meter tief

Frankfurt am Main - Mit Bohrungen am Hauptbahnhof bereitet die Deutsche Bahn den Bau eines Tunnels für Fernzüge unter der City vor. Es handelt sich um ein Milliardenprojekt, das den Frankfurter Hauptbahnhof entlasten soll.

Mit den 100 Meter tiefen Bohrungen an Gleis 3 im Frankfurter Hauptbahnhof will die Deutsche Bahn detaillierte Informationen erhalten. © Hannes P. Albert/dpa

Dieser ist an den Kapazitätsgrenzen angekommen.

Derzeit finden unter anderem an Gleis 3 Bohrungen bis in eine Tiefe von 100 Metern statt, um den Untergrund zu erkunden. Nach den Ergebnissen richtet sich das Bauverfahren für den neuen Tunnel und die unterirdischen Bahnsteige, die unter dem Hauptbahnhof geplant sind.

Auch um die Lage der Station unter der Erde gehe es, sagte der Leiter für Bautechnik, Rainer Haschke.

Die Fertigstellung von Tunnel und Station ist für Anfang der 2040er-Jahre anvisiert. Der Rahmen der Kosten wurde bei der Vorstellung des Plans Ende Juni 2021 mit rund 3,6 Milliarden Euro angegeben.

Insgesamt 150 Bohrungen sind entlang des geplanten Tunnelverlaufs geplant, vier davon am derzeit gesperrten Gleis 3.

Gerade am Hauptbahnhof sei das ein aufwendiges Unterfangen. Drei Wochen dauere eine Bohrung, sagte Haschke.