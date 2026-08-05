Jugendliche klauen 7,5-Tonner und liefern sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Frankfurt am Main - Eine dumme Idee hat für zwei 15 und 17 Jahre alte Jugendliche nun ernste Konsequenzen. Die beiden haben am Dienstagnachmittag im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen einen geparkten 7,5-Tonner geklaut und sind mit diesem mit waghalsigen Manövern vor der Polizei geflüchtet.

Die Polizei brach die Verfolgung zunächst aus Sicherheitsgründen ab, konnte die beiden Jugendlichen aber kurz darauf ausfindig machen. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Ein Polizeisprecher schilderte den Vorfall am Mittwoch.

Demnach hatten die Jugendlichen den im Hühnerweg geparkten Lkw aufgebrochen und dann angelassen. Zeugen hatten dies allerdings beobachtet und die Polizei verständigt.

Eine Streife konnte den 7,5-Tonner dann auch schnell ausfindig machen und die Polizisten signalisierten dem 15-jährigen Fahrer, anzuhalten. Das habe dieser aber konsequent missachtet und stattdessen die Fahrt mit hoher Geschwindigkeit und gefährlichen Manövern fortgesetzt.

Laut dem Sprecher habe die Besatzung des Streifenwagens die Verfolgung aus Sicherheitsgründen abgebrochen, konnte den mittlerweile abgestellten Lkw aber kurz darauf lokalisieren.

Schnell wurden dann auch die Personalien der Jugendlichen ermittelt, die kurz darauf vorläufig festgenommen wurden.