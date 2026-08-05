05.08.2026 14:01 Schlag gegen Kinderpornografie in Frankfurt und Hessen: So jung sind einige Beschuldigte

Großer Polizei-Schlag gegen Kinderpornografie in Frankfurt und Hessen: Die Aktion richtete sich gegen 63 Beschuldigte, von denen einige äußerst jung sind!

Von Florian Gürtler

Wiesbaden/Frankfurt am Main - Die Ermittlungen richten sich gegen 61 Männer und zwei Frauen, die Beschuldigten sind zwischen 15 und 79 Jahren alt: Die Polizei ist mit einer groß angelegten Aktion gegen Kindesmissbrauch und Kinderpornografie in Hessen vorgegangen!

Eine besondere Ermittlungseinheit in Hessen bündelt die Maßnahmen gegen Kindesmissbrauch und Kinderpornografie. (Symbolbild) © Arne Dedert/dpa Die Razzien fanden bereits in der zurückliegenden Woche statt, wie die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und das Hessische Landeskriminalamt am Mittwoch gemeinsam mitteilten. Demnach kam es zu Durchsuchungen in Frankfurt, Darmstadt, Hanau, Kassel, Offenbach und Wiesbaden. "Außerdem in den Landkreisen Bergstraße, Darmstadt-Dieburg, Fulda, Groß-Gerau, Gießen, Limburg-Weilburg, Main-Kinzig, Offenbach, Schwalm-Eder und Wetterau", wie ein Sprecher erklärte. Insgesamt wurden 63 Wohnungen und Häuser durchsucht und rund 400 Datenträger sichergestellt, die nun ausgewertet werden sollen. Frankfurt Lokal Große CSD-Parade in Frankfurt: Tausende ziehen durch die Stadt Den Beschuldigten werde "überwiegend Herstellung, Besitz und Verbreitung von Kinder- und Jugendpornografie zur Last gelegt", hieß es weiter.

Spezielle Ermittlungseinheit zur "Bekämpfung sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen"