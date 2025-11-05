Mit Rüssel und Riesenohren: Nachwuchs bei den Frankfurter Erdferkeln

Frankfurt am Main - Sie wirken wie Fabelwesen: schweineartiger Rüssel, lange Schnauze, gedrungene Gestalt, große Ohren. Die Erdferkel im Frankfurter Zoo sind echte Hingucker - und seit Kurzem auch mit Nachwuchs gesegnet.

Erdferkel-Nachwuchs in Frankfurt: Das Jungtier entwickle sich prächtig, teilte der Zoo der Mainmetropole am Mittwoch mit. © Zoo Frankfurt

Bereits am 30. September kam ein weibliches Jungtier zur Welt, wie der Zoo der Mainmetropole am Mittwoch mitteilte.

Demnach ist die Mutter, Erdferkel-Weibchen "Ermine", sehr erfahren in der Aufzucht von Jungen. Für die 17 Jahre alte Erdferkel-Dame war es bereits die achte Geburt.

Das neu geborene Jungtier nehme aktuell an jedem Tag um 150 bis 200 Gramm zu und entwickle sich prächtig, hieß es weiter. Besucher des Dunkelbereichs im "Grzimekhaus" des Frankfurter Zoos müssten sich aber noch etwas gedulden, bis sie das Ferkel zu Gesicht bekämen.

Die nur in der Nacht aktiven Säugetiere, die in Afrika in freie Wildbahn vorkommen, geben der Wissenschaft bis heute Rätsel auf. "Aufgrund ihrer Anpassungen an das nachtaktive Leben ist auch heute noch relativ wenig über ihre Lebensweise bekannt und unser Wissensstand ändert sich permanent", erklärte Zoodirektorin Dr. Christina Geiger.