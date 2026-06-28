Pfau stiftet Unruhe in Frankfurt und Polizei fragt: Wem gehört der Vogel?
Frankfurt am Main - Er brach in einen Keller ein und freundete sich dann mit einer Hühnerschar an: Ein frei fliegender Pfau streift seit einigen Tagen durch die Frankfurter Stadtteile Fechenheim und Bergen-Enkheim.
Der auffällige Vogel erregte am Freitag zum ersten Mal die Aufmerksamkeit der Polizei: Er wurde "als Einbrecher eines Kellers in der Salzschlirfer Straße aktiv", wie ein Sprecher des Frankfurter Präsidiums am Sonntag erklärte.
Bei seinem "Einbruch" ertappt floh der Pfau, "indem er davonflog", hieß es weiter.
Am Samstag meldete sich dann gegen 14 Uhr eine Frau telefonisch beim Polizeirevier in Bergen-Enkheim, "um mitzuteilen, dass ihr ein Pfau zugelaufen sei, der sich bei ihren Hühnern sichtlich wohlfühle", hieß es weiter.
Ermittlungen ergaben, dass das prächtig gefiederte Tier nicht aus dem Frankfurter Zoo abgehauen ist. Auch Nachforschungen bei einem Geflügelzuchtverein brachten keine neuen Erkenntnisse.
"Zunächst verbleibt der Pfau nun bei der Anruferin und ihren Hühnern", betonte der Sprecher. Die Halterin oder der Halter des Vogels wird weiter gesucht. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 06975511800 entgegen.
Titelfoto: Sebastian Gollnow/dpa