Pfau stiftet Unruhe in Frankfurt und Polizei fragt: Wem gehört der Vogel?

Frankfurt am Main - Er brach in einen Keller ein und freundete sich dann mit einer Hühnerschar an: Ein frei fliegender Pfau streift seit einigen Tagen durch die Frankfurter Stadtteile Fechenheim und Bergen-Enkheim.

Die Frankfurter Polizei sucht die Halterin oder den Halter eines Pfaus, der seit Freitag in der Stadt unterwegs ist. (Archivbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Der auffällige Vogel erregte am Freitag zum ersten Mal die Aufmerksamkeit der Polizei: Er wurde "als Einbrecher eines Kellers in der Salzschlirfer Straße aktiv", wie ein Sprecher des Frankfurter Präsidiums am Sonntag erklärte.

Bei seinem "Einbruch" ertappt floh der Pfau, "indem er davonflog", hieß es weiter.

Am Samstag meldete sich dann gegen 14 Uhr eine Frau telefonisch beim Polizeirevier in Bergen-Enkheim, "um mitzuteilen, dass ihr ein Pfau zugelaufen sei, der sich bei ihren Hühnern sichtlich wohlfühle", hieß es weiter.

Ermittlungen ergaben, dass das prächtig gefiederte Tier nicht aus dem Frankfurter Zoo abgehauen ist. Auch Nachforschungen bei einem Geflügelzuchtverein brachten keine neuen Erkenntnisse.