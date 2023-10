Rätselhafter Nazi-Zwischenfall in Frankfurt: Polizei sucht Zeugen

Frankfurt am Main - Es gibt Zeichen und Gesten, die ganz klar zum Rechtsextremismus gehören und daher verboten sind - das Hakenkreuz und der sogenannte "Hitlergruß" aus der Nazi-Zeit sind zwei der bekanntesten Beispiele. In einem Park in der Mainmetropole Frankfurt kam es im Zusammenhang damit am Wochenende zu einem rätselhaften Vorfall.