Sicherheit der EM in Frankfurt: Innenminister Poseck warnt vor "abstrakter Gefahr"

Frankfurt am Main - In wenigen Tagen beginnt die Fußball-Europameisterschaft . Hessens Sicherheitsbehörden sehen sich gut vorbereitet. Es gebe keine konkrete Gefahr, sagte Innenminister Roman Poseck ( CDU ). Allerdings warnte der 54-Jährige vor einer "abstrakten Gefahr".

Die Polizei setzt auf hohe Präsenz - vor allem an den Tagen, an dem die insgesamt fünf Spiele im Frankfurter Deutsche Bank Park stattfinden. (Archivbild) © Arne Dedert/dpa

Laut der Angaben setzt die Polizei auf eine hohe Präsenz, auf mehrsprachige Kommunikation und auf neue Technik durch moderne Lautsprecherwagen mit LED-Bildschirmen oder eine erweiterte Video-Überwachung.

Dazu gehört ein rechtzeitig eingerichtetes Video-Operation-Center im Polizeipräsidium. Dort laufen die Übertragungen aus verschiedensten Quellen, wie Überwachungskameras, aber auch polizeiliche Aufnahmen aus Hubschraubern oder von Drohnen zentral zusammen. Damit habe man das Sicherheitsniveau zur EM noch einmal auf ein neues Level gehoben, betonte Müller.



"Wir erwarten ein 30 Tage langes Fußballfest im Herzen Europas", sagte der Leiter der Abteilung Einsatz, Thomas Schmidl. Der Grundsatz der Polizei sei, so gelassen wie möglich und so wachsam und konsequent wie nötig zu agieren. Zudem lerne man an jedem Turniertag dazu und die Polizei werde ihr Konzept stetig anpassen.

Eine besondere Herausforderung sei die Drohnenabwehr, betonte Schmidl. So sei es unter anderem verboten, im Bereich des Stadions, in der Fanzone am Main oder am Team-Camp der Ukrainer im nahen Taunusstein Drohnen fliegen zu lassen. Zudem gebe es eine sogenannte Cyber-Unit, um mögliche Gefahren aus dem virtuellen Raum abzuwenden.

Die Polizei empfiehlt zudem, mit den öffentlichen Verkehrsmittel oder mit dem Fahrrad zu den Spielen im Stadion zu fahren. Die dortigen Parkplätze stehen demnach aufgrund des Nachhaltigkeits-Konzepts der UEFA nicht wie gewohnt zur Verfügung.