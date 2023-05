Tierheim stellt zuckersüße Welpen vor, doch den Hunden fehlt etwas Wichtiges

Aschaffenburg - Witzige Idee, um auf zwei Hunde-Neuankömmlinge aufmerksam zu machen und ihnen möglichst gute Chancen auf ein neues Zuhause zu schaffen: Das Tierheim in Aschaffenburg ließ sich für zwei Hundewelpen eine ganz besondere Aktion einfallen, die auf viel Begeisterung stieß.

Noch weichen die beiden kleinen Racker ihrer Mama kaum von der Seite. Schon bald sollen sie aber ein neues Zuhause finden. © Tierheim Aschaffenburg

Worum ging es aber genau? Das verriet ein Instagram-Post des Tierasyls in Unterfranken. Denn dort stellten die Verantwortlichen am vergangenen Donnerstag zwei zuckersüße Spitzwelpen vor, die erst wenige Wochen zuvor das Licht der Welt erblickt hatten und von einer Hundedame stammen, die bereits seit Längerem in der Aufnahmestation beheimatet ist.

Doch gab es zum Zeitpunkt der Social-Media-Präsentation der kleinen Fellnasen noch ein gewaltiges Problem! Tatsächlich stand für die Racker auf vier Pfoten noch kein Name fest, was die Tierheim-Mitarbeiter so keinesfalls stehen lassen wollten.

Kurzerhand erinnerte man sich an eine Aktion, die man bereits vor ziemlich genau einem Jahr erfolgreich an den geneigten Hundefreund gebracht hatte. Schon damals veröffentlichte man auf dem eigenen Instagram-Kanal eine Auswahlliste mit passenden Hundenamen, über die dann abgestimmt werden durfte.

Und so war die Aktion auch diesmal ein voller Erfolg: Rund 200 Mal stimmten die Fans des Tierheim-Accounts insgesamt für die dargebotenen Vorschläge ab - das Ergebnis fiel dabei letztlich ziemlich deutlich aus.