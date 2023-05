Trauriger Senior "Tupi" muss leider abgegeben werden: Wo kann er seinen Lebensabend verbringen?

Wiesbaden - Schweren Herzens soll der elf Jahre alte Terrier-Mix "Tupi" abgegeben werden. Jetzt sucht das Tierheim in Wiesbaden ein neues Zuhause für den Senior.

Ein Haushalt mit Kindern - insofern diese nicht noch sehr klein sind - sei allerdings kein Problem, denn "Tupi" ist ein richtiger Familienhund, der darüber hinaus an ein Leben als Zweithund gewöhnt ist. Allerdings sei er gegenüber ihm unbekannten Hunden erst einmal ein wenig misstrauisch.

Allerdings wird er nur an Menschen in einer ruhigen, ländlichen Umgebung vermittelt. Die lauten Geräusche einer Stadt, zum Beispiel ein Martinshorn oder knatternde Motorräder, verunsichern ihn und er beginnt zu jaulen und zu bellen. Außerdem könne er nicht so gut alleine zu Hause bleiben.

Dennoch versichern die Tierpfleger, dass "Tupi" ansonsten ein pflegeleichter Geselle sei. Er ließe sich demnach gut an der Leine führen, kenne und befolge die gängigen Hundebefehle und sei alles in allem ein sehr gelehriger Hund.

Noch befindet sich Tuptus nicht im Tierheim. Wer ernsthaftes Interesse daran hat, ihm für seine letzten Lebensjahre ein liebevolles Zuhause zu geben, kann unter der E-Mail-Adresse peter.franzmann@hotmail.de Kontakt aufnehmen.