Rätselhafter Unfall in Frankfurt: Person stürzt von Balkon im dritten Stock

Frankfurt am Main - Die Silvesterfeierlichkeiten waren bereits am Abklingen, als es in Frankfurt am Main zu einem tragischen Unglück kam: Ein Mensch stürzte von einem Balkon im dritten Stock eines Hauses!

Die Frankfurter Feuerwehr rückte in der Silvesternacht zu zahlreichen Einsätzen aus, hauptsächlich wegen kleinerer Brände. (Symbolbild) © Montage: dpa/Boris Roessler, dpa/Julian Stratenschulte

In Frankfurt-Niederrad brannte zudem kurz vor Mitternacht ein Balkon im obersten Geschoss eines dreizehnstöckigen Hauses.

Gegen 0.15 Uhr rückten Feuerwehrkräfte in die Taunusstraße im Bahnhofsviertel aus. In einem Zimmer im dritten Stock eines Hauses im Frankfurter Rotlicht-Quartier waren Einrichtungsgegenstände in Brand geraten.

Am frühen Mittwochmorgen gegen 6 Uhr brach in einem Parkhaus in der Frankfurter Altstadt Feuer aus. Eine "Vielzahl an Kräften" sei umgehend entsandt worden.

Doch der Einsatz in der Altstadt war dann doch nicht so groß wie zuvor erwartet: "Glücklicherweise wurde vor Ort nur eine brennende Mülltonne im Einfahrtsbereich festgestellt", ergänzte der Sprecher.

Ausdrücklich wurde darauf hingewiesen, dass "dank einer vorausschauenden Planung" im Vorfeld am Dienstagabend und in der Silvesternacht trotz der Vielzahl der Vorfälle bei allen eingehenden Notrufen "schnell und professionell" geholfen worden sei.