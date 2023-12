20.12.2023 06:31 Schwerer Unfall bei Frankfurt: Vollsperrung der A661

Die A661 bei Frankfurt am Main wurde am gestrigen Dienstag infolge eines Unfalls mit einem schwer verletzten Autofahrer in südliche Richtung voll gesperrt.

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Auf der A661 bei der Mainmetropole Frankfurt kam es zu einem verhängnisvollen Unfall, ein 47-jähriger Autofahrer wurde dabei schwer verletzt. Bei einem Crash auf der A661 bei Frankfurt am Main wurde ein Mann schwer verletzt, ein Rettungshubschrauber-Einsatz war notwendig! (Symbolbild) © Montage: Moritz Frankenberg/dpa, 123RF/chalabala Das Unglück ereignete sich am gestrigen Dienstag gegen 10.45 Uhr, wie die Frankfurter Polizei mitteilte. Demnach war der 47-Jährige mit einem Range Rover in Fahrtrichtung Egelsbach auf der Autobahn unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Frankfurt-Eckenheim verlor der Fahrer aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über den Wagen. Der Range Rover geriet ins Schleudern, prallte in der Folge gegen eine Betongleitwand und zurück auf die Fahrbahn, wo das Auto mit großer Wucht gegen einen nachfolgenden Lastwagen krachte. Frankfurt Unfall Tödlicher U-Bahn-Unfall in Frankfurt Bei dem Unfall wurde der 47-Jährige schwer verletzt. "Zur medizinischen Erstversorgung landete ein Rettungshubschrauber", ergänzte ein Sprecher. Autofahrer bei Crash auf der A661 schwer verletzt Mit einem Krankenwagen wurde der Autofahrer danach in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht. Der 42-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Zum entstandenen Sachschaden liegt noch keine Einschätzung der Polizei vor. Die Fahrbahn der A661 in südliche Richtung wurde infolge des Crashs vorübergehend voll gesperrt. Zur Frage der Unfallursache dauern die Ermittlungen an.

Titelfoto: Montage: Moritz Frankenberg/dpa, 123RF/chalabala