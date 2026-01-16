Wo ist Noah (8)? Ermittlungen in familiärem Umfeld verdichten sich

Die Polizei sucht weiter nach dem vermissten Noah aus Frankfurt am Main. Der Achtjährige verschwand am Mittwoch spurlos.

Von Sandra Trauner Frankfurt am Main - Die Polizei sucht weiter nach einem vermissten Achtjährigen aus Frankfurt am Main. Das Kind war am Mittwochmorgen laut Polizei von einem Fahrdienst an der Weißfrauenschule im Bahnhofsviertel abgesetzt worden und ist seither verschwunden.

Der Kleine wurde am Mittwoch gegen 8 Uhr an der Weißfrauenschule in der Gutleutstraße abgesetzt. © Montage: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, Andreas Arnold/dpa "Die Ermittlungen laufen weiter auf Hochtouren. Ich hoffe, wir bekommen Licht ins Dunkel, und es geht heute noch voran", sagte ein Polizeisprecher am frühen Freitagmorgen. Weiterhin würden Hinweise, Fotos und Videos der Bevölkerung ausgewertet und das Umfeld des vermissten Jungen, also auch sein Bekanntenkreis, ausgeleuchtet. Dabei verdichteten sich am Freitagmittag die Ermittlungen im familiären Bereich des Achtjährigen. Die Polizei sucht dennoch weiter nach Menschen, die den Jungen nach 8 Uhr am Mittwochmorgen gesehen haben. Frankfurt am Main Familien-Eklat in Frankfurt: Polizei will helfen und wird selbst brutal attackiert Zur Beschreibung des Jungen: etwa 135 Zentimeter groß

trug eine schwarze Daunenjacke, eine grün-gelb-blaue Pudelmütze

hatte einen blauen Schulranzen mit Astronauten bei sich Hinweise aus der Bevölkerung zum Aufenthaltsort von Noah nimmt die Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 51199 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.

Noah wird seit Mittwoch vermisst. Der Achtjährige verschwand auf dem Weg zur Schule. © Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Polizei sucht vermisstes Kind am Boden, aus der Luft und im Wasser