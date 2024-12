Als erstes Bundesland: Hamburg verbietet Waffen im Nahverkehr

Hamburg verfüge mit den Waffenverbotszonen am Hauptbahnhof, auf der Reeperbahn und am Hansaplatz in St. Georg bereits seit Jahren über umfangreiche Erfahrungen.

Einzelheiten des vom Senat am vergangenen Dienstag beschlossenen Waffenverbots im ÖPNV sollen am Montag vorgestellt werden. Nach Angaben der Behörde soll es noch in der kommenden Woche in Kraft treten.



Die Bundesregierung hatte nach einer Reihe schwerer Straftaten im öffentlichen Raum wie dem Attentat in Solingen ein umfangreiches Sicherheitspaket verabschiedet.

Unter anderem sieht es für die Länder die Möglichkeit vor, ein Waffen- beziehungsweise Messerverbot in Bussen und Bahnen zu erlassen.