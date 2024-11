"Christmas Garden" geht in die zweite Saison: Das ist alles neu

Der "Christmas Garden" im Loki-Schmidt-Garten in Klein Flottbek ist am gestrigen Freitag feierlich in die zweite Saison gestartet ist. TAG24 war dabei.

Von Madita Eggers

Hamburg - Mammutbäume, die plötzlich blinzeln, eine See voller funkelnder Herzen und ein Lasergarten im Bambuswald. All das kann man ab sofort im "Christmas Garden" im Loki-Schmidt-Garten in Klein Flottbek erleben, der am Freitag feierlich in die zweite Saison gestartet ist. TAG24 war dabei.

Michael Matthiessen (v.l.n.r.), Prof. Dr. Dominik Begerow, Anne Krischok und Detlef Kornett, Vorsitzender der Deutschen Entertainment AG, erleuchteten den Loki-Schmidt-Garten am Freitagabend symbolisch per Buzzer. © Tag24/Madita Eggers Wie bereits im vergangenen Jahr führt ein rund zwei Kilometer langer Rundweg durch den von unterschiedlichen Lichtinstallationen beleuchteten Garten. Wer schon in der ersten Saison dabei war, kann sich auf "neue Highlights" freuen, so Michael Matthiessen, Geschäftsführer des örtlichen Veranstalters River Concerts GmbH. Denn es gibt keine Wiederholungen, jede Installation sei neu gedacht: Statt der Kathedrale des Lichts laden in diesem Jahr beispielsweise Vorhänge aus bunt leuchtenden Kugeln zum Durchlaufen ein. Hamburg Schuss in Hamburger Wohngebiet! Ex-Paar löst Großeinsatz aus "Was bleibt, ist, dass wir wieder in die Welt der Magie, Märchen, Illusion und Träume entführt werden", so Anne Krischok, Vorsitzende der Gesellschaft der Freunde des Botanischen Gartens. Um noch besser in die Lichterwelt eintauchen zu können, ertönen an den Wegesrändern Klangwelten, aber auch Weihnachtslieder, die neben den Glühwein- und Speiseständen erste weihnachtliche Gefühle aufkommen lassen.

"Die Illuminationen tauchen unseren Garten in ein ganz neues Licht, machen eine schöne Atmosphäre und bringen hoffentlich viele Leute hier her und zeigen, wie schön Botanik sein kann. Mit und ohne Licht", betonte Prof. Dr. Dominik Begerow, Direktor des Botanischen Gartens, bei der Eröffnung.

Ein Highlight des Direktors vom Loki-Schmidt-Garten und auch von TAG24: der Lasergarten. Ein beleuchteter Rundweg weist den Gästen den Weg und an "kritischen Stellen" sorgt Security Personal dafür, dass empfindliche Flächen nicht aus Versehen betreten werden. © Tag24/Madita Eggers

Für Installationen ganz ohne LEDs sorgen teils große Beamer, die beispielsweise die Mammutbäume im wahrsten Sinne des Wortes zum Leben erwecken. © Tag24/Madita Eggers

Millionen LEDs bringen die Natur im Botanischen Garten auf eine ganz neue Art zum Leuchten. In Absprache mit den Gärtnern und den Kuratoren des Loki-Schmidt-Gartens wird jede Lampe so angebracht, dass keine Pflanze oder Baum zu Schaden kommt. © Tag24/Madita Eggers

"Christmas Garden": Direktor reagiert auf NABU-Kritik