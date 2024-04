Ab sofort Alkoholverbot: Deutschlands "gefährlichster" Hauptbahnhof soll sicherer werden

Hamburg - Ab heute gilt ein Alkoholverbot in und um den Hamburger Hauptbahnhof. Diese Maßnahme unterstützt die " Allianz sicherer Hauptbahnhof ", eine Kooperation zwischen der Polizei Hamburg, der Bundespolizei, der DB Sicherheit und der Hochbahnwache sowie Mitarbeitenden des Hauptbahnhofs.

Insbesondere die Flächen Hachmannplatz und Heidi-Kabel-Platz sind von dem heute in Kraft tretenden Verbot betroffen. Sowohl der Verzehr als auch das Mitführen alkoholischer Getränke ist ab sofort untersagt.

Hauptziel ist es, Straftaten rund um den Hauptbahnhof zu verhindern, die gerade in der Vergangenheit vermehrt unter Alkoholeinfluss aufgetreten sind, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Aktuell werden im August-Bebel-Park Sichtschutze aufgebaut, die die Fläche zweiteilen sollen. Im hinteren Bereich soll ein Platz nur für die Nutzer Drogenberatungsstelle "Drob Inn" entstehen. © Citynewstv

Das Alkoholverbot ergänzt das bereits im Oktober 2023 beschlossene Waffenverbot am und im Hauptbahnhof. Zudem soll in den kommenden Monaten die Videoüberwachung ausgebaut werden.

Neben den sicherheitspolitischen Maßnahmen sollen auch mehr soziale Hilfsangebote für Suchtkranke rund um den Hauptbahnhof angeboten werden.

Darunter Teams von sogenannten "Sozialraumläufern", die bereits seit März im näheren Bahnhofsumfeld unterwegs sind und konkrete Ansprechpartner für die auf der Straße lebenden Menschen sein sollen.

Zudem gibt es ab April eine zentrale Koordinierungsstelle für bereits existierende Hilfs- und Beratungsangebote - den "Social HUB Hauptbahnhof". "Die Frage, welche Person benötigt passgenau welche Hilfe, beantworten wir so zukünftig schneller", erklärte Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer (52, SPD).

Ebenso soll der August-Bebel-Park neben der Drogenberatungsstelle "Drob Inn" beim Hauptbahnhof zweigeteilt und begrünt werden. Sichtschutze sollen eine Fläche extra für Alkoholkranke und Drogensüchtige abschirmen.

"Uns ist wichtig, dass die Fläche vor der Einrichtung beispielsweise auch bei Hitze oder schlechtem Wetter funktioniert und die Nutzerinnen und Nutzer nicht in andere Bereiche rund um den Hauptbahnhof ausweichen müssen", so Ralf Neubauer (42, SPD), Bezirksamtschef in Hamburg-Mitte.