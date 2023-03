Experte sicher: Amokschütze von Hamburg ist gezielt in Schießclub eingetreten

Lüneburg - Im Dezember 2022 trat Philipp F. (33) einem Hamburger Sportschützenverein bei, noch im gleichen Monat erwarb der spätere Amokschütze eine halbautomatische Waffe. Ein Zufall war das nicht, so ein Experte.

Der Tatort am Tag danach: Dass Philipp F. (33) überhaupt ein Blutbad angerichtet hat, sei kein Zufall, so ein Experte. © Markus Scholz/dpa

Wolf Kemper ist sich sicher:

Philipp F., der am 9. März 2023 sieben Menschen bei einer Veranstaltung der Zeugen Jehovas in Hamburg tötete, bevor er sich selbst richtete, ist niemand, der zuerst dem Hobby eines Sportschützen nachging und sich dann entschloss, den furchtbaren Amoklauf zu verüben, bei dem er unter anderem auch ein ungeborenes Kind im Mutterleib erschoss.

"Ich gehe davon aus, dass er gezielt in den Schießclub eingetreten ist, um sich eine Waffe für die Tat zu besorgen", so der Kriminologe der Leuphana Universität in Lüneburg gegenüber dem Hamburger Abendblatt.

Die Tat von F. erinnere ihn an den Amoklauf von Erfurt vor mehr als 20 Jahren. Damals hatte der 19-jährige Robert Steinhäuser an seiner ehemaligen Schule 16 Menschen getötet, bevor er sich selbst erschoss.

Auch Steinhäuser war zuvor einem Schützenverein beigetreten, hatte dort die nötige Prüfung, um eine Waffe führen zu dürfen, bestanden.