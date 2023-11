Geisel-Drama am Hamburger Flughafen: So ging der 35-Jährige vor

Zuvor hatte sich der spätere Geiselnehmer durch einen Trick Zugang zur Wohnung seiner Ex verschafft. Er hatte sich unter falschem Namen und mit einer falschen E-Mail-Adresse auf eine Verkaufsanzeige gemeldet und konnte so das Haus betreten.

Am Samstag hatte der 35 Jahre alte Tatverdächtige zunächst seine vierjährige Tochter in seine Gewalt gebracht . Dabei hatte der Mann das Kind in ein schwarzes Auto gesetzt und danach zweimal in die Luft geschossen, die Mutter (38) indes selbst noch verzweifelt versucht, ihren Ex-Partner aufzuhalten.

Zahlreiche Spezialkräfte der Polizei hatten sich auf den Einsatz am Hamburger Flughafen nach dem Notruf vorbereitet. © Bodo Marks/dpa

Nachdem er sich aus Stade in Richtung Flughafen auf den Weg aufgemacht hatte, alarmierte die Frau die Polizei. In Hamburg angekommen, schmiss der Täter erst zwei Molotow-Cocktails, durchbrach anschließend mit seinem Auto eine Absperrung und fuhr aufs Rollfeld.

"Das Tatfahrzeug war ein Mietwagen", sagte Polizeisprecher Rainer Bohmbach aus Stade. Wie der Mann an das Fahrzeug gelangt sei, ist derzeit noch unklar.

Anschließend begann ein 18-stündiges Drama am Hamburger Flughafen. Der 35-Jährige hielt seine Tochter als Geisel in seinem Auto, mehrere Verhandlungen scheiterten. Erst am Sonntag übergab er schließlich das Kind den Spezialkräften und wurde selbst in Handschellen abgeführt.

Wie eine Gerichtssprecherin am Montag in Hamburg mitteilte, soll der Geiselnehmer noch am heutigen Montag einem Haftrichter vorgeführt werden.