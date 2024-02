Deutlich mehr Verbrechen in Hamburg: So erklären das Polizei und Politik

Hamburg - Die Kriminalität in Hamburg hat im vergangenen Jahr deutlich zugenommen. Dennoch wird die Stadt immer sicherer, heißt es von der Innenbehörde. Wieso?

Dabei geht es hauptsächlich um Drogen , Diebstahl und Hausfriedensbruch. Doch auch Schwarzfahren zählt die Polizei. Am Hauptbahnhof wurden 7248 Beförderungserschleichungen erfasst, ein Plus von knapp 30 Prozent.

Jede vierte registrierte Straftat beruhe auf Kontrollen. Dadurch kamen über 11.000 Delikte mehr in die Statistik als im Vorjahr. Vor allem rund um den Hauptbahnhof sind viele Streifen unterwegs und kontrollieren. Dadurch würden mehr Straftaten aufgedeckt.

Die Polizei erfasste 234.241 Delikte, hieß es am Donnerstag bei der Vorstellung der polizeilichen Kriminalstatistik für 2023. Im Vorjahr waren es noch 211.239. Ein Anstieg von etwa 10,9 Prozent. Wie kommt das?

Am Hamburger Hauptbahnhof kontrolliert die Polizei häufiger vor allem die Drogen- und Trinkerszene. (Archivbild) © Daniel Bockwoldt/dpa

Das Plus an Delikten komme auch dadurch zustande, dass es 2023 keine Corona-Einschränkungen mehr gegeben habe, erklärte Grote. Dagegen hätten sich bis April 2022 die Pandemie-Maßnahmen dämpfend auf die Verbrechen in Hamburg ausgewirkt. Insgesamt bleibe die Kriminalitätslage "sehr stabil".

Außerdem werde die Stadt im Langzeitvergleich (über 45 Jahre) immer sicherer. Dazu trägt auch das hohe Bevölkerungswachstum bei. Je 100.000 Einwohner wurden 12.380 Delikte begangen. Abgesehen von den Corona-Jahren war diese Zahl aber auch 2018 und 2019 niedriger. Grote bezeichnete den Anstieg daher auch als "natürlich ärgerlich".

Kriminalitätsschwerpunkt ist der Bezirk Mitte mit den Stadtteilen St. Georg und St. Pauli. In den übrigen sechs Bezirken gab es nur geringe bis gar keine Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr.

Ein wirklicher Lichtblick: Die Aufklärungsquote liegt in Hamburg bei 48,2 Prozent - das ist der höchste Stand seit 1997.