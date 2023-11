Lehrerin mit Waffe an Hamburger Schule bedroht: Drei Kinder und ein Jugendlicher festgenommen

Im Hamburger Stadtteil Blankenese läuft derzeit ein Großeinsatz der Polizei. An einer Stadtteilschule kam es zu einer Bedrohungslage.

Von Robert Stoll, Nora Petig

Hamburg - Ein Großaufgebot der Polizei war am Mittwoch im Hamburger Nobelviertel Blankenese wegen einer Bedrohungslage in der Stadtteilschule in der Frahmstraße im Einsatz. Auch der Gebrauch einer Schusswaffe stand im Raum. Die Polizei konnte nun einen Jugendlichen und drei Kinder festnehmen.

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot samt SEK vor Ort. © HamburgNews/Christoph Seemann Unabhängig von dem Einsatz in Blankenese sei es gegen 14.50 Uhr in der Mendelssohnstraße in Bahrenfeld zu einer weiteren Bedrohungslage gekommen, teilte die Polizei am Abend zu den Hintergründen der Festnahme mit. Demnach konnten Zivilfahnder wenig später drei Kinder (12,12,13) und einen 14-jährigen Jugendlichen vorläufig festnehmen. Einer der beiden Zwölfjährigen und der 13-Jährige kämen auch für die Tat in der Frahmstraße infrage, so die Polizei. Außerdem wurden zwei augenscheinliche Spielzeugwaffen sichergestellt.

Zum Einsatz in der Frahmstraße: Lehrerin mit Waffe bedroht?

Etwa 400 Beamte waren am Mittwoch in Blankenese im Einsatz. © HamburgNews/Christoph Seemann Nach derzeitigen Erkenntnissen betraten am Mittwochvormittag zwei Jungs einen Klassenraum der Stadtteilschule in der Frahmstraße und bedrohten eine Lehrerin mit einer Schusswaffe. Anschließend flüchteten sie aus dem Klassenraum in unbekannte Richtung. Die von einem Vertreter der Stadtteilschule alarmierten Einsatzkräfte sperrten das Schulgelände ab und Spezialeinheiten des Landeskriminalamts begannen mit der Durchsuchung des Gebäudes und der Klassenräume. Gegen 15 Uhr konnten die Schüler unter polizeilicher Begleitung aus der Schule geführt werden. Eine Gefahrenlage für Unbeteiligte konnte zu diesem Zeitpunkt ausgeschlossen werden. Im Zusammenhang mit den polizeilichen Maßnahmen in der Frahmstraße waren am heutigen Mittwoch insgesamt etwa 400 Beamte im Einsatz.