Leiche ohne Kopf an Elbufer gefunden: Weitere Details bekannt

Hamburg - Nach dem Horror-Fund einer Leiche auf einer Wiese am Hamburger Elbufer hat die Polizei am Sonntag erste Ermittlungsergebnisse bekannt gegeben.

Einsatzkräfte der Spurensicherung untersuchten den Fundort in der Nähe des Rissener Leuchtturms. (Symbolbild) © Steven Hutchings/dpa

Demnach gehen die Beamten inzwischen davon aus, dass es sich bei dem Toten um eine männliche Person handelt. Endgültig Identifiziert sei die skelettierte Leiche allerdings noch nicht. Das DNA-Ergebnis stehe noch aus.

Nach weitere Angaben der Polizei soll der Torso, dem Kopf und mehrere Gliedmaßen fehlen, zuvor in der Elbe getrieben haben, sodass er wahrscheinlich durch Hochwasser ans Ufer gespült wurde.

Auf Höhe des Leuchtturms im Stadtteil Rissen machte ein Passant am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr die grausige Entdeckung und rief sofort die Polizei.

Der Fundort wurde weiträumig abgesperrt, Einsatzkräfte der Spurensicherung rückten in weißen Anzügen an. In der Nacht zu Sonntag wurde Leichnam dann von der Feuerwehr Hamburg geborgen und ins Institut für Rechtsmedizin gebracht, wo er nun weiter untersucht wird.

Zu möglichen Hintergründen oder Tatverdächtigen konnte die Polizei am Sonntag noch keine Angaben machen. Die Mordkommission hat die weiteren Ermittlungen übernommen.