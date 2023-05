Nach Schüssen auf 31-Jährigen in Dönerladen: Polizei schnappt Tatverdächtige im Ausland

Hamburg - Es war eine brutale Tat! Ende April wurde auf der Hamburger Reeperbahn ein 31 Jahre alter Mann in einem Dönerladen angeschossen und lebensgefährlich verletzt .

Die Polizei konnte nach den Schüssen auf der Reeperbahn zwei Tatverdächtige im Ausland verhaften. © Christoph Seemann / Hamburg News

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, konnten nun zwei Tatverdächtige im Ausland festgenommen werden.

In den Fokus der Ermittlungen waren ein 31 Jahre alter und ein 32 Jahre alter Albaner geraten. Während einer von ihnen in Brüssel (Belgien) verhaftet wurde, klickten bei seinem Komplizen in Barcelona die Handschellen.

Die beiden Männer sollen gemeinsam mit weiteren Personen am 25. April den Imbiss betreten haben. Aus noch ungeklärter Ursache war es zum Streit zwischen ihnen und dem 31-jährigen Opfer gekommen.

Dabei hatte einer der Tatverdächtigen eine Waffe gezückt und seinem Gegenüber in den Bauch geschossen.