Nach tödlichen Schüssen auf 26-Jährigen: SEK stürmt zwei Wohnungen

Hamburg - Im Zusammenhang mit den tödlichen Schüssen auf einen 26-Jährigen in Hamburg hat die Polizei am Donnerstag zwei Wohnungen durchsucht. Dabei kam auch das SEK zum Einsatz.

"An beiden Objekten erfolgte eine Zugangssicherung durch die Spezialeinheiten der Polizei", erklärte Polizeisprecher Abbenseth die Anwesenheit des SEK. Damit wird in der Regel sichergestellt, dass für die Ermittler keine Gefahr beim Betreten der Wohnung besteht.

Was bei den Razzien entdeckt wurde, werde aus taktischen Gründen nicht verraten, hieß es seitens der Polizei.

Die Wohnungen von zwei Zeugen wurden in den Stadtteilen St. Georg und Dulsberg von Ermittlern der Mordkommission durchsucht, bestätigte Polizeisprecher Florian Abbenseth. Nach TAG24-Informationen sollen die Einsätze gegen 13 Uhr in der Brennerstraße und im Alten Teichweg stattgefunden haben.

Der 26-Jährige wurde am Freitag gegen 22.40 Uhr im Stadtteil Borgfelde auf offener Straße mit mehreren Schüssen getötet. Zuerst konnte der mutmaßliche Täter entkommen, er stellte sich am Dienstag der Polizei. Der 20-Jährige aus Tunesien sitzt in Untersuchungshaft. Wieso es zu den tödlichen Schüssen kam, ist weiter unklar.