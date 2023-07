Polizei sucht Taxifahrer nach Messerstecherei auf St. Pauli

Hamburg - In der Nacht zu Samstag ist ein 28 Jahre alter Mann in Hamburg auf St. Pauli durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden.

Der 28-Jährige wurde durch die Stiche lebensgefährlich verletzt, so der Polizeisprecher zu TAG24 am Samstag.

Am Tatort auf der Davidstraße suchten Polizisten nach Spuren. © JOTO

Einen 23-jährigen Verdächtigen konnten Beamte in direkter Tatortnähe ergreifen. Der 32-Jährige mit portugiesischem Pass wurde vorläufig festgenommen, als er wenig später blutverschmiert bei einem Krankenhaus in Eppendorf auftauchte. Ein Haftrichter erließ am Sonntagmittag einen Haftbefehl. Der Mann sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Sein Begleiter wurde mangels Haftgründen entlassen.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die die Tat oder die Flucht der Männer gesehen haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 040 4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle entgegengenommen.

Die Mordkommission sucht insbesondere den Taxifahrer, der den 32-Jährigen am frühen Samstagmorgen in die Klinik nach Eppendorf gefahren hat.

Erstmeldung: 1. Juli 2023, 11.30 Uhr. Zuletzt aktualisiert: 2. Juli, 15.31 Uhr.