Polizist über den Haufen gefahren: 18-Jähriger wegen versuchten Mordes in U-Haft!

Am Freitag wurde ein Polizist in Hamburg von einem rücksichtslosen Autofahrer umgefahren und verletzt. Der 18-Jährige sitzt wegen versuchten Mordes in U-Haft.

Am Freitagabend wurde ein 27-jähriger Polizist in Hamburg von einem rücksichtslosen Autofahrer umgefahren - nun wurde gegen den 18-Jährigen Haftbefehl wegen versuchten Mordes erlassen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Am Freitagabend wurde ein 27-jähriger Polizist in Hamburg von einem rücksichtslosen Autofahrer umgefahren und verletzt. © Blaulicht-News.de Zu dem dramatischen Vorfall kam es gegen 22.13 Uhr in der Max-Brauer-Allee, als die Beamten vor Ort einen anderen Unfall aufnahmen. Demnach regelte der Polizist auf der Straße den Verkehr, als plötzlich ein Audi an der wartenden Autoschlange vorbei und direkt auf den 27-Jährigen zufuhr. Der Beamte forderte den Fahrer zum Anhalten auf, dieser reagierte jedoch nicht und erfasste den Polizisten mit dem Carsharing-Wagen. Laut Zeugenaussagen soll er mehrere Meter auf der Motorhaube mitgeschleift worden sein, ehe er auf den Boden geschleudert wurde. Der Audi flüchtete anschließend vom Unfallort. Während der Polizist, der sich unter anderem eine Hand brach und aktuell nicht dienstfähig ist, mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus kam, wurde eine sofortige Fahndung nach dem Fahrer eingeleitet. Der Audi wurde schließlich im Bereich der Holstenstraße/Louise-Schröder-Straße gefunden. Die Einsatzkräfte konnten dort zudem einen 17-jährigen Mitfahrer ausmachen und festnehmen. Der Beamte war gerade dabei, nach einem Unfall den Verkehr zu regeln, als der Audi plötzlich auf ihn zuraste. © Blaulicht-News.de Wenig später stellte sich auch der mutmaßliche Fahrer auf dem PK15. Der 18-Jährige, der keinen Führerschein hat und vermutlich unter Drogen stand, kam in U-Haft. Es wurde Haftbefehl wegen versuchten Mordes erlassen. Polizei sucht nach Unfall mit verletztem Beamten nach weiteren Zeugen Der 17-jährige Mitfahrer wurde zwischenzeitlich aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Die Ermittlungen dauern an. In diesem Zuge bittet die Polizei Zeugen, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an einer Dienststelle zu melden. Das gilt insbesondere für die noch unbekannten weiteren Mitfahrer aus dem Carsharing-Auto.

