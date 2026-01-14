Verfolgungsjagd! Polizei schießt auf flüchtenden Mercedes

Hamburg - Alarm in Hamburg ! In den frühen Morgenstunden sind bei einem Polizeieinsatz Schüsse gefallen. Ein 25-Jähriger wollte vor einer Kontrolle flüchten und lieferte sich eine Verfolgungsjagd mit den Beamten.

Am frühen Mittwochmorgen ist es in Hamburg zu einer Verfolgungsjagd gekommen, an deren Ende Schüsse fielen. © NEWS5/René Schröder

Auf Anfrage von TAG24 hatte ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei am frühen Morgen erklärt, dass die Schüsse gegen 3.49 Uhr in der Tonndorfer Straße gefallen waren. Details hatte er zunächst nicht nennen können.

Am Nachmittag gab die Polizei schließlich Einzelheiten bekannt: Demnach war einer zivilen Streife an der Kreuzung Jenfelder Allee/Öjendorfer Damm ein schwarzer Mercedes aufgefallen, der mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war.

Der Fahrer (25) reagierte nicht auf die Anhaltesignale und versuchte stattdessen zu flüchten. Es folgte eine Verfolgungsjagd durch die Stadtteile Jenfeld und Tonndorf, wobei der 25-Jährige rote Ampeln missachtete und unter anderem über einen Geh- und Radweg fuhr.

In der Tonndorfer Straße konnte der Mercedes schließlich von mehreren Streifenwagen eingekeilt werden. Als die Beamten sich dem Auto näherten, setzte dieser plötzlich zurück und rammte bei diesem erneuten Fluchtversuch zwei Streifenwagen.