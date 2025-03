"Völlig überflüssige Tat": Urteil nach Schuss im Phoenix-Viertel gefallen

Hamburg - Wegen eines Schusses auf einen Mann auf offener Straße in Hamburg -Harburg hat das Landgericht einen Angeklagten zu vier Jahren Haft verurteilt.

Der Angeklagte (32, l.) sitzt vor der Urteilsverkündung neben seinem Anwalt Andreas Beurskens im Gerichtssaal. © Bernhard Sprengel/dpa

Hintergrund der Tat vom 27. August vergangenen Jahres im Phoenix-Viertel war ein Streit im Zuhältermilieu, wie die Vorsitzende Richterin Jessica Koerner erklärte. Der 32 Jahre alte Angeklagte muss dem Opfer, das am Bein verletzt wurde, 3000 Euro Entschädigung zahlen.

In der Nacht vor der Tat war der 32-Jährige in einem Bordell im Stadtteil Hammerbrook gewesen und dort mit dem Wirtschafter des Etablissements in Streit geraten, weil er eine Prostituierte geschubst hatte. Die beiden Männer konnten den Streit jedoch beilegen und der Angeklagte nahm sich eine andere Prostituierte, wie die Richterin ausführte.

Am frühen Morgen fuhren die Männer gemeinsam in einem Auto los. Auf den Elbbrücken bemerkte der Angeklagte, dass sein Mitfahrer das Gespräch mit dem Handy aufzeichnete. Er entriss ihm das Telefon und gab ihm fünf Faustschläge, wobei der Wagen ins Schleudern geriet. Der Angeklagte, der sich als Kampfsportler überlegen fühlte, forderte den Bordell-Wirtschafter zum Aussteigen auf. Dieser ergriff daraufhin die Flucht.

Wenig später habe der Angeklagte Vergeltungsmaßnahmen aus dem Zuhältermilieu befürchtet, sagte die Richterin. Am Morgen habe er darum einen Bekannten angerufen, der möglicherweise ebenfalls in dem Bordell tätig war und für ihn den Streit schlichten sollte.