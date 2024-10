"Erst quälen und dann oben Bier trinken": Hamburger Ritze feiert 50. Geburtstag

Erzählen könne er viel, so Marek bei der Geburtstags-Pressekonferenz am Mittwoch. Doch um es kurz und knapp zu sagen: "Die Ritze ist eben Kult!" Mittlerweile habe sein "Lebenswerk" einen Stellenwert erreicht, für den er lange gekämpft habe. Und das solle bitte auch so bleiben.

Axel Schulz (55, l.), Carsten Marek (M.) und Thomas Pütz (58, r.), Präsident des Bundes Deutscher Berufsboxer, freuen sich auf die große Feier der Ritze. © Tag24/Madita Eggers

"Ich bin ja viel herumgekommen in der Welt – Las Vegas, New York und wo ich überall geboxt habe – das war alles gigantisch, aber so etwas Schönes wie hier die Ritze, das gab es nicht", betonte Ex-Profi-Boxer Axel Schulz (55) am Mittwoch. "Erst quälen und dann oben Bier trinken – das ist die perfekte Location!"

Erst Anfang des Jahres hatte Schulz seinen ihm 2018 nachträglich (symbolisch) überreichten WM-Gürtel der Ritze als Ausstellungsstück geschenkt. "Dank des Fotos im Kasten erkennen mich endlich auch mal jüngere Leute", scherzte der 55-Jährige.

Denn dank des Rappers Gzuz (36, "187 Strassenbande") und seinen im Boxkeller gedrehten Musikvideos habe sich das Publikum in der Ritze deutlich verjüngt, wie Marek erzählte. Die beiden verbinde inzwischen eine langjährige Freundschaft.

Der Musiker wird bei der großen Geburtstags-Sause am morgigen Donnerstag als Star-Gast erwartet. Des Weiteren haben sich Kiez-Persönlichkeiten, Schauspielende und Box-Größen wie Felix Sturm (45) angekündigt.

"Die Ritze ist international wahnsinnig bekannt und tut dem Boxen einfach gut. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn über unseren Sport nicht mehr gesprochen wird", hob Thomas Pütz (58), Präsident des Bundes Deutscher Berufsboxer, noch einmal den Stellenwert der Ritze im Sport-Kosmos hervor. Selbst Welt-Stars wie Mike Tyson (58) seien begeistert.

Los geht die große Party am Donnerstag um 18 Uhr. Marek kündigte schon an, aus feierlichem Anlass mit einer Bierkutsche vorzufahren. Über den Abend sind dann mehrere musikalische Acts geplant – fehlen dürfen natürlich auch nicht die besten Anekdoten aus 50 Jahren Kult auf der Reeperbahn.