02.09.2024 Erneuter Großbrand in Hamburg! Feuerwehrmann bei Einsatz verletzt

Von Bastian Küsel

Hamburg - Feuer in Hamburg! Am heutigen Montagabend brannte erneut eine Lagerhalle in der Hansestadt. Am heutigen Montag zog schon wieder eine dichte Rauchwolke über Hamburg hinweg. Es brannte in Bergedorf. © NEWS5/René Schröder Wie ein Sprecher des Lagedienstes der Feuerwehr auf TAG24-Nachfrage erklärte, war gegen 18.15 Uhr die Lagerhalle eines Bootsvereins in Bergedorf in Brand geraten. Die Lagerhalle hat demnach eine Größe von rund 300 Quadratmetern und grenzt unmittelbar an ein Wohnhaus. Zahlreiche Einsatzkräfte machten sich auf den Weg zur Straße "Am Hohen Stege", um das Feuer zu bekämpfen. Hamburg Feuerwehreinsatz Drama am Elbstrand: Mädchen (10) geht vor Augen der Eltern unter, Suche beendet Über die Warn-App NINA warnte die Feuerwehr vor einer dichten Rauchwolke, die in Richtung Westen zog. Anwohner in Bergedorf, Nettelnburg und Lohbrügge sollten Fenster und Türen geschlossen halten sowie Lüftungen und Klimaanlagen abschalten. Die Lagerhalle eines Bootsvereins stand lichterloh in Flammen. Zahlreiche Kräfte der Feuerwehr kämpften gegen den Brand. © HamburgNews Um 20.44 Uhr folgte schließlich die Entwarnung: Der Brand ist unter Kontrolle und der Rauch stellt keine Gefahr mehr dar. Während des Einsatzes soll sich allerdings ein Feuerwehrmann verletzt haben. Die Nachlöscharbeiten dauern an. Erst in der vergangenen Woche hatte eine Lagerhalle im Stadtteil Billbrook gebrannt. Eine riesige schwarze Rauchwolke war dabei über Hamburg gezogen. Erstmeldung: 18.55 Uhr. Zuletzt aktualisiert: 21.03 Uhr.

