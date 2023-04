Nach Großbrand in Hamburg: Senat bereitet Pläne für Billstraße vor

Hamburg - Der am Ostersonntag im Hamburger Stadtteil Rothenburgsort ausgebrochene Großbrand ist nach mehr als 50 Stunden immer noch nicht vollständig gelöscht. Mit einem Vorkaufsrecht für die Billstraße will der Senat den Problemen in dem Gebiet Herr werden. Denn es ist nicht der erste Brand in der Ecke. Die Hintergründe.