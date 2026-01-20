Ausgezaubert: "Harry Potter" nimmt Abschied von Hamburg

Hamburg - Erhebt Eure Zauberstäbe: Bald fliegen die Zauberer und Zauberinnen noch ein letztes Mal durch das Theater am Großmarkt. Danach ist Schluss.

Am 26. Juli wird das Theaterstück aus dem Harry-Potter-Universum zum letzten Mal aufgeführt. © Manuel Harlan/ATG Entertainment

Die letzte Vorstellung des Theaterstücks von "Harry Potter und das verwunschene Kind" findet am 26. Juli statt, teilte ATG Entertainment mit.

An dem Sonntag werden die letzten Shows um 13.30 Uhr und 19 Uhr die Zuschauer verzaubern. Noch einmal werden Zauberstäbe durch die Luft gewirbelt und Dementoren durch den Saal fliegen. Tickets für die letzten Shows sind bereits erhältich.

"Wir sind unglaublich stolz darauf, dass wir seit der Premiere von Harry Potter und das verwunschene Kind im Dezember 2021 über 1,5 Millionen Menschen mit unserer Show verzaubern durften – und fest entschlossen, unserem Cast, unserer Crew und den Zuschauer*innen mit der anstehenden Dernière einen gebührenden Abschied zu bereiten", sagte Marcel Neitzel, General Manager des Theaters am Großmarkt.

Viereinhalb Jahre lang lief das Theaterstück aus dem Harry-Potter-Universum in Hamburg. Die Show gehört weltweit zu den zehn umsatzstärksten Produktionen aller Zeiten am Broadway.

Im Juli wird das Theaterstück sein zehnjähriges Jubiläum am Londoner West End feiern.