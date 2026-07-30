CSD in Hamburg: Das müssen Autofahrer wissen

Hamburg - Rund 250.000 Menschen werden am Samstag zu der großen CSD-Demo in Hamburg erwartet. Autofahrer müssen sich auf erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen in der Hansestadt einstellen.

Am Samstag findet die große CSD-Demo in Hamburg statt. Autofahrer sollten die Innenstadt weiträumig umfahren, empfiehlt die Polizei. (Archivfoto) © Christian Charisius/dpa

Ab 8 Uhr versammeln sich die Teilnehmer an der Lübecker Straße. Der Aufzug startet schließlich gegen 12 Uhr und führt über die folgende Strecke:

Lübecker Straße - Lübeckertordamm - Steindamm - Kreuzweg - Adenauerallee - Steintorplatz - Steintordamm - Steintorwall - Steinstraße - Speersort - Bergstraße - Mönckebergstraße - Steintorwall - Glockengießerwall - Lombardsbrücke

Zwischen 8 Uhr und circa 17 Uhr wird es entlang der Strecke zu umfangreichen Sperrmaßnahmen kommen, weshalb die Polizei Demo-Teilnehmer und Besucher der Innenstadt dazu aufruft, mit dem ÖPNV, dem Fahrrad oder zu Fuß anzureisen. Alle anderen sollten die Innenstadt weiträumig umfahren.

Von Freitag (13 Uhr) bis Sonntag (22 Uhr) findet wie in den Vorjahren zudem das CSD-Straßenfest an der Binnenalster und auf dem Rathausmarkt statt. Erste Sperrungen hierfür werden bereits ab Donnerstagmorgen eingerichtet.

Am Freitag findet darüber hinaus zwischen 18.30 Uhr und 21.30 Uhr der angemeldete Aufzug "11. Hamburger Dyke* March - für mehr lesbische* Sichtbarkeit!" mit rund 1500 Teilnehmern statt.