Nach Anschlag in Berlin: Hamburg Pride ruft gesamte Stadt zur Teilnahme an CSD-Demo auf

Am Samstag werden mehr als 250.000 Menschen zur großen CSD-Demo in Hamburg erwartet. (Archivfoto) © Christian Charisius/dpa

Der Verein erwartet mehr als 250.000 Teilnehmer, die unter dem diesjährigen Motto "Solidarisch queer. Haltung zeigen - für eine Zukunft ohne Angst!" auf die Straße gehen werden.

"Der Anschlag in Berlin macht auf erschütternde Weise deutlich, wie weit wir von einer Zukunft entfernt sind, in der queere Menschen selbstverständlich sicher leben können", teilten die Veranstalter am Mittwoch mit.

Umso wichtiger sei es nun, dass der CSD in Hamburg stattfinde. "Als Zeichen der Gemeinschaft, des Zusammenhalts und mit der Botschaft: Queere Menschen gehören selbstverständlich zu dieser Gesellschaft und stehen nicht allein."

Den Hamburger Sicherheitsbehörden liegen laut dem Veranstalter derzeit keine konkreten Gefährdungshinweise für den CSD vor.

Trotzdem wird die Zahl der Einsatzkräfte erhöht. "Die Sicherheitsbehörden tun alles, um den CSD und die Demo am Samstag zu schützen", erklärte Hamburg Pride weiter.