Hamburger aufgepasst: Am Sonntag wird es in der Innenstadt richtig voll
Hamburg – Achtung! Am Sonntag wird es in der Hamburger Innenstadt voll – noch voller als sonst. Grund ist eine angemeldete Veranstaltung.
Wie die Polizei ankündigte, findet in der Hansestadt erneut eine Fahrradsternfahrt mit insgesamt sechs angemeldeten Hauptaufzügen sowie zahlreichen Zubringeraufzügen statt.
Es werden mehrere Tausend Teilnehmer erwartet. Zwischen 9 Uhr morgens und 18 Uhr abends muss daher im Stadtgebiet mit Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden.
Gefahren wird entlang der definierten Zubringerstrecken in Richtung Jungfernstieg. Anschließend absolvieren die Teilnehmer eine Ringroute in der Innenstadt.
Details zu den Routen und den Fahrzeiten gibt es auf der Website der Veranstalter.
Die Polizei empfiehlt allen Besuchern des Hamburger Stadtgebiets dringend, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Allen Autofahrern wird geraten, die betroffenen Bereiche weiträumig zu umfahren.
Titelfoto: Georg Wendt/dpa