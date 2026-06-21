Hamburger aufgepasst: Am Sonntag wird es in der Innenstadt richtig voll

Hamburg – Achtung! Am Sonntag wird es in der Hamburger Innenstadt voll – noch voller als sonst. Grund ist eine angemeldete Veranstaltung.

Am Sonntag findet in Hamburg erneut eine Fahrradsternfahrt statt. Die Polizei warnt vor Verkehrsbeeinträchtigungen. (Archivfoto) © Georg Wendt/dpa

Wie die Polizei ankündigte, findet in der Hansestadt erneut eine Fahrradsternfahrt mit insgesamt sechs angemeldeten Hauptaufzügen sowie zahlreichen Zubringeraufzügen statt.

Es werden mehrere Tausend Teilnehmer erwartet. Zwischen 9 Uhr morgens und 18 Uhr abends muss daher im Stadtgebiet mit Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden.

Gefahren wird entlang der definierten Zubringerstrecken in Richtung Jungfernstieg. Anschließend absolvieren die Teilnehmer eine Ringroute in der Innenstadt.

Details zu den Routen und den Fahrzeiten gibt es auf der Website der Veranstalter.