Neben Weltstar bei Channel Aid in Hamburg: Dieser Rapper gibt einzige Deutschland-Show
Von Nina Becker und Alice Nägle
Hamburg - Mit Kontra K und Calum Scott geht Channel Aid 2026 in die nächste Runde. An drei Tagen im Oktober wird die Channel-Aid-Konzertreihe "Live in Concert" im Hamburger Schauspielhaus erwartet.
Mit einem Doppelkonzert gibt Kontra K bei Channel Aid damit seine einzigen beiden Deutschland-Shows.
Die Fans können sich unter anderem auf Einblicke in sein neues Album freuen.
"Wir sind unglaublich stolz auf das Channel Aid Line-up in diesem Jahr", sagte Fabian Narkus, Gründer von Channel Aid.
Den Abschluss bildet der englische Sänger und Songwriter Calum Scott. "Mit Calum Scott haben wir einen Weltstar gewinnen können. Wir alle kennen seine Musik", so Narkus. Der Sänger wird seine größten Hits wie "Dancing on My Own" oder "You Are The Reason" spielen.
Wie in den vergangenen Jahren werden die Auftritte nicht mit üblichen Shows der Sänger vergleichbar sein. Die Künstler werden von einem 65-köpfigen Lufthansa-Orchester unter der Leitung von Kristjan Järvi begleitet. Der Dirigent kehrt nach seiner Show im Jahr 2020 zurück auf die Channel Aid Bühne.
Einnahmen via Social Media werden gespendet
Im vergangenen Jahr traten neben Samy Deluxe (47), Rea Garvey (53) und Montez (32) für den guten Zweck auf. Der Erlös wird auch in diesem Jahr wieder an mehrere gemeinnützige Organisationen gespendet. Im vergangenen Jahr waren mehr als 200.000 Euro Spenden zusammengekommen.
Alle drei Abende waren zudem ausverkauft. Jeweils 1200 Menschen füllten die Ränge im Deutschen Schauspielhaus. Die Konzerte wurden zudem live auf YouTube und TikTok gestreamt.
In kürzester Zeit erreichten sie Zehntausende Aufrufe. Auch damit wurden Spenden gesammelt. Jeder Klick, Like oder Share generiert Werbeeinnahmen, die ebenso zu 100 Prozent an soziale Projekte gespendet wurden.
Außerdem will Mastercard als Channel-Aid-Partner auch 2026 erneut einen Betrag in Höhe der über ihre Kreditkarte gekauften Tickets spenden.
Die zusätzlichen Erlöse aus den digitalen Channel Aid Kanälen unterstützen Projekte, die jungen Menschen Zugang zu Bildung, Ausbildung und Arbeit ermöglichen.
Die Live-Konzerte für den guten Zweck gibt es seit 2018. Haupt-Acts waren neben den bereits genannten unter anderem Rita Ora, Bastille, Cro und Wincent Weiss. Der offizielle Ticketverkauf für die Konzerte diesen Oktober startet am 26.05.2026.
Titelfoto: Bildmontage: TAG24/Madita Eggers, Daniel Karmann/dpa