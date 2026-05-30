Gratis Festival statt Fußball am Millerntor: Welche Stars sind dabei?

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Am Samstag können Besucher kostenlos auf das "Health Bells" Festival im Millerntor-Stadion gehen. Neben Musik-Auftritten werden auch Erlebnisräume angeboten.

Von Svenja-Marie Kahl

Hamburg - Festival statt Fußball: Am Samstag steigt im Hamburger Millerntor-Stadion das "Health Bells"-Festival. Der Eintritt ist kostenlos, was Besucher sonst noch wissen müssen.

Unter anderem treten Zoe Wees (24, l.), Ritter Lean (29, M.) und Kati K (26, r.) beim Festival auf.
Unter anderem treten Zoe Wees (24, l.), Ritter Lean (29, M.) und Kati K (26, r.) beim Festival auf.  © Bildmontage: Henning Kaiser/dpa, David Hammersen/dpa, Carsten Koall/dpa

Das Stadion auf dem Kiez wird zum Festival-Gelände. Schon zum dritten Mal findet am Samstag, 30. Mai, das kostenlose "Health Bells"-Festival unter dem Motto "Der Support für deine Gesundheit" statt.

Neben den Musik-Acts stehen vor allem die Themen Gesundheit sowie Social Media im Mittelpunkt.

Der FC St. Pauli veranstaltet gemeinsam mit der Techniker Krankenkasse diese Mischung aus Musikfestival, Mitmach-Aktionen und Gesundheitsmesse.

Starkregen, Sturm und Gewitter: Dem Norden drohen Unwetter
Hamburg Wetter Starkregen, Sturm und Gewitter: Dem Norden drohen Unwetter

Einlass ist ab 14 Uhr. Kostenlose Tickets können vorab online bestellt werden.

Das Line-up der Veranstaltung kann sich sehen lassen: Unter anderem tritt Hamburgerin Zoe Wees (24) auf. Außerdem mit dabei sind Rapper Ritter Lean (29) und Sampagne (24) aus Berlin.

Abgerundet wird das Musik-Programm von Sängerin Kati K (26) und Musiker PIMF (33).

Neben der Musik können Besucher in Erlebnisräume abtauchen

Im Millerntor-Stadion findet am Samstag das kostenlose "Health Bells"-Festival statt.
Im Millerntor-Stadion findet am Samstag das kostenlose "Health Bells"-Festival statt.  © Marcus Brandt/dpa

Verschiedene Gesundheitsthemen, die oft noch als Tabu gelten, werden durch Workshops für die Besucher im Stadioninnenraum erlebbar gemacht. Dabei gibt es vier verschiedene interaktive Erlebnisräume.

Ein Erlebnisraum nennt sich "Bloody Hell". Hier werden Themen wie Menstruation, Zyklusgesundheit und Menopause enttabuisiert. Zum Beispiel können Besucher mithilfe einer "Period-Pain-Simulation" selbst Periodenkrämpfe nachempfinden.

Außerdem gibt es die "Fit Fabrik", in der Impulse zu Sport und Ernährung gesetzt werden. Im "Medienplaneten" stehen gesundes Medienverhalten und Medienkonsum auf dem Programm. Zusätzlich können Besucher im "Togetherland" ihren Fokus auf die Themen Einsamkeit und Gemeinschaft lenken.

Lkw erfasst Radfahrerin beim Abbiegen: Frau in Lebensgefahr
Hamburg Unfall Lkw erfasst Radfahrerin beim Abbiegen: Frau in Lebensgefahr

In allen Themenwelten werden Talks, Mitmach-Aktionen, Workshops und interaktive Formate angeboten.

Da der Eintritt kostenlos ist, erwarten die Veranstalter, dass es zu Wartezeiten am Einlass kommen kann. Deshalb empfehlen sie eine rechtzeitige Anreise. Tickets für das Festival sind online kostenlos erhältlich.

Titelfoto: Bildmonatge: Marcus Brandt/dpa, Henning Kaiser/dpa, David Hammersen/dpa, Carsten Koall/dpa

Mehr zum Thema Hamburg Veranstaltungen & Freizeit: