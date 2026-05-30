Gratis Festival statt Fußball am Millerntor: Welche Stars sind dabei?

Hamburg - Festival statt Fußball: Am Samstag steigt im Hamburger Millerntor-Stadion das "Health Bells"-Festival. Der Eintritt ist kostenlos, was Besucher sonst noch wissen müssen.

Unter anderem treten Zoe Wees (24, l.), Ritter Lean (29, M.) und Kati K (26, r.) beim Festival auf. © Bildmontage: Henning Kaiser/dpa, David Hammersen/dpa, Carsten Koall/dpa

Das Stadion auf dem Kiez wird zum Festival-Gelände. Schon zum dritten Mal findet am Samstag, 30. Mai, das kostenlose "Health Bells"-Festival unter dem Motto "Der Support für deine Gesundheit" statt.

Neben den Musik-Acts stehen vor allem die Themen Gesundheit sowie Social Media im Mittelpunkt.

Der FC St. Pauli veranstaltet gemeinsam mit der Techniker Krankenkasse diese Mischung aus Musikfestival, Mitmach-Aktionen und Gesundheitsmesse.

Einlass ist ab 14 Uhr. Kostenlose Tickets können vorab online bestellt werden.

Das Line-up der Veranstaltung kann sich sehen lassen: Unter anderem tritt Hamburgerin Zoe Wees (24) auf. Außerdem mit dabei sind Rapper Ritter Lean (29) und Sampagne (24) aus Berlin.

Abgerundet wird das Musik-Programm von Sängerin Kati K (26) und Musiker PIMF (33).