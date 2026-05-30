Gratis Festival statt Fußball am Millerntor: Welche Stars sind dabei?
Hamburg - Festival statt Fußball: Am Samstag steigt im Hamburger Millerntor-Stadion das "Health Bells"-Festival. Der Eintritt ist kostenlos, was Besucher sonst noch wissen müssen.
Das Stadion auf dem Kiez wird zum Festival-Gelände. Schon zum dritten Mal findet am Samstag, 30. Mai, das kostenlose "Health Bells"-Festival unter dem Motto "Der Support für deine Gesundheit" statt.
Neben den Musik-Acts stehen vor allem die Themen Gesundheit sowie Social Media im Mittelpunkt.
Der FC St. Pauli veranstaltet gemeinsam mit der Techniker Krankenkasse diese Mischung aus Musikfestival, Mitmach-Aktionen und Gesundheitsmesse.
Einlass ist ab 14 Uhr. Kostenlose Tickets können vorab online bestellt werden.
Das Line-up der Veranstaltung kann sich sehen lassen: Unter anderem tritt Hamburgerin Zoe Wees (24) auf. Außerdem mit dabei sind Rapper Ritter Lean (29) und Sampagne (24) aus Berlin.
Abgerundet wird das Musik-Programm von Sängerin Kati K (26) und Musiker PIMF (33).
Neben der Musik können Besucher in Erlebnisräume abtauchen
Verschiedene Gesundheitsthemen, die oft noch als Tabu gelten, werden durch Workshops für die Besucher im Stadioninnenraum erlebbar gemacht. Dabei gibt es vier verschiedene interaktive Erlebnisräume.
Ein Erlebnisraum nennt sich "Bloody Hell". Hier werden Themen wie Menstruation, Zyklusgesundheit und Menopause enttabuisiert. Zum Beispiel können Besucher mithilfe einer "Period-Pain-Simulation" selbst Periodenkrämpfe nachempfinden.
Außerdem gibt es die "Fit Fabrik", in der Impulse zu Sport und Ernährung gesetzt werden. Im "Medienplaneten" stehen gesundes Medienverhalten und Medienkonsum auf dem Programm. Zusätzlich können Besucher im "Togetherland" ihren Fokus auf die Themen Einsamkeit und Gemeinschaft lenken.
In allen Themenwelten werden Talks, Mitmach-Aktionen, Workshops und interaktive Formate angeboten.
Da der Eintritt kostenlos ist, erwarten die Veranstalter, dass es zu Wartezeiten am Einlass kommen kann. Deshalb empfehlen sie eine rechtzeitige Anreise. Tickets für das Festival sind online kostenlos erhältlich.
Titelfoto: Bildmonatge: Marcus Brandt/dpa, Henning Kaiser/dpa, David Hammersen/dpa, Carsten Koall/dpa