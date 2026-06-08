08.06.2026 11:46 "Die VIPs sind hier die Kinder!" Deutschlands erste XXL-LEGO-Welt feiert Geburtstag

Am 13. Juni feiert das "LEGO Discovery Centre" in Hamburg seinen ersten Geburtstag.

Von Madita Eggers

Hamburg - Am Samstag (13. Juni) feiert das deutschlandweit erste "LEGO Discovery Centre der neuen Generation" in Hamburg seinen ersten Geburtstag und stellt dabei diejenigen in den Mittelpunkt, für die die Familienattraktion eröffnet wurde: die Kinder. Auf dem Programm stehen unter anderem eine Kinderdisco mit DJane, Lichtshows sowie Begegnungen mit lebensgroßen LEGO-Figuren.

Ob am "Baum der Fantasie" oder in den zahlreichen Bau- und Spielbereichen: Im "LEGO Discovery Centre" sind der Kreativität der Kinder kaum Grenzen gesetzt. © Madita Eggers/TAG24 Seit der Eröffnung am 13. Juni 2025 haben nach Betreiberangaben mehr als 200.000 Menschen die rund 3000 Quadratmeter große Indoor-Erlebniswelt besucht. Zwölf Erlebnisbereiche wie die "Krokodil Schlucht" oder die "Weltraummission" laden hier Kinder von zwei bis 12 Jahren zum Spielen, Lernen und Kreativsein ein. In einem Jahr wurden mehr als 214.000 Fahrten im "Imagination Express" gezählt, über 2100 Workshops fanden statt. Im 4D-Kino, in dem Wind- und Wettereffekte Teil des Erlebnisses sind, wurden knapp 5500 Besuche registriert. Hamburg Unfall Nahe Hotel: Pannenhelfer unter Reisebus eingeklemmt, Feuerwehr im Einsatz Ein besonderer Publikumsmagnet (auch bei Erwachsenen) ist die Hamburger MINI WORLD. Dort sind bekannte Wahrzeichen der Hansestadt wie die Elbphilharmonie, die Landungsbrücken und das Rathaus aus insgesamt 1,5 Millionen LEGO-Steinen nachgebaut. Die Anlage verändert sich regelmäßig und greift ähnlich wie im Miniatur Wunderland in der Speicherstadt aktuelle Ereignisse oder Jahreszeiten auf.

Zum ersten Geburtstag plant das LEGO Discovery Centre in Hamburg eine große Party für seine Besucherinnen und Besucher. © LEGO Discovery Centre