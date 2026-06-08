"Die VIPs sind hier die Kinder!" Deutschlands erste XXL-LEGO-Welt feiert Geburtstag
Hamburg - Am Samstag (13. Juni) feiert das deutschlandweit erste "LEGO Discovery Centre der neuen Generation" in Hamburg seinen ersten Geburtstag und stellt dabei diejenigen in den Mittelpunkt, für die die Familienattraktion eröffnet wurde: die Kinder. Auf dem Programm stehen unter anderem eine Kinderdisco mit DJane, Lichtshows sowie Begegnungen mit lebensgroßen LEGO-Figuren.
Seit der Eröffnung am 13. Juni 2025 haben nach Betreiberangaben mehr als 200.000 Menschen die rund 3000 Quadratmeter große Indoor-Erlebniswelt besucht.
Zwölf Erlebnisbereiche wie die "Krokodil Schlucht" oder die "Weltraummission" laden hier Kinder von zwei bis 12 Jahren zum Spielen, Lernen und Kreativsein ein.
In einem Jahr wurden mehr als 214.000 Fahrten im "Imagination Express" gezählt, über 2100 Workshops fanden statt. Im 4D-Kino, in dem Wind- und Wettereffekte Teil des Erlebnisses sind, wurden knapp 5500 Besuche registriert.
Ein besonderer Publikumsmagnet (auch bei Erwachsenen) ist die Hamburger MINI WORLD. Dort sind bekannte Wahrzeichen der Hansestadt wie die Elbphilharmonie, die Landungsbrücken und das Rathaus aus insgesamt 1,5 Millionen LEGO-Steinen nachgebaut.
Die Anlage verändert sich regelmäßig und greift ähnlich wie im Miniatur Wunderland in der Speicherstadt aktuelle Ereignisse oder Jahreszeiten auf.
Geburtstagsparty als Dankeschön für die Gäste
Für General Managerin Miriam Wolframm war das erste Jahr von zahlreichen Höhepunkten geprägt. Dazu zählen die Eröffnung im Juni 2025, verschiedene Sonderveranstaltungen sowie die Taufe der LEGO-Giraffe "Loki".
Die knapp sechs Meter hohe Figur aus mehr als 46.000 Steinen steht vor dem Eingang des Westfield Hamburg-Überseequartiers und hat sich inzwischen zu einem beliebten Fotomotiv entwickelt.
"Das erste Jahr im LEGO Discovery Centre war für mich und mein Team aufregend, bunt und voller großartiger Momente. Wir freuen uns jeden Tag aufs Neue über die vielen strahlenden Augen bei unseren kleinen und großen Gästen aus nah und fern", sagt Wolframm.
Mit der Geburtstagsfeier wolle sich das Team nun bei den Besucherinnen und Besuchern bedanken. "Die VIPs sind dabei natürlich die Kinder, denn sie stehen bei uns stets im Mittelpunkt."
Dass genau das die Grundidee hinter dem Konzept ist, hatte Wolframm bereits zur Eröffnung gegenüber TAG24 betont. So einen Ort wie das "Lego Discovery Centre" gebe es so in Deutschland nicht und sei vor allem für Kinder etwas ganz Besonderes. "Weil es die Interessen von Kindern in den Fokus stellt und für Kinder gebaut wurde! Wir leben in Städten, die für Erwachsene gemacht und für Kinder oft nicht greifbar sind, hier ist das anders."
Für die Geburtstagsfeier am 13. Juni 2026 stehen zwei Besuchszeiträume zur Auswahl: von 10 bis 14 Uhr sowie von 15 bis 19 Uhr. Tickets gibt es online unter legodiscoverycentre.com.
Titelfoto: LEGO Discovery Centre