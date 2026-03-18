Wird Dom-Besuch zum Luxus? So teuer ist eine zweiminütige Fahrt

Hamburg - Die Folgen des Nahost-Konflikts werden auch auf dem 77. Hamburger Frühlingsdom zu spüren sein.

In diesem Jahr müssen die Besucher auf dem Frühlingsdom tiefer in die Tasche greifen. © Marcus Brandt/dpa

Wegen der aktuell hohen Spritpreise sei beim am Freitag auf dem Heiligengeistfeld beginnenden Volksfest mit Preissteigerungen zu rechnen, sagt Robert Kirchhecker vom Schaustellerverband Hamburg von 1884 e.V.

Eine zweiminütige Fahrt in der Achterbahn "Olympia-Looping" kostet beispielsweise 12,50 Euro, wie Betreiber Michael Barth sagte. Der Transport der Anlage mit insgesamt 15 Transportern sei dieses Jahr deutlich teurer gewesen als sonst, hieß es zur Begründung.

Trotz der in diesem Jahr besonders großen finanziellen Herausforderungen für die Schausteller ist Kirchhecker zuversichtlich, dass die Besucherzahlen im Vergleich zu den Vorjahren stabil bleiben. Über eine Million Besucherinnen und Besucher werden demnach erwartet.

Insgesamt 253 Schaustellerbetriebe haben sich für den Frühlingsdom angekündigt, wie Wirtschaftsbehörde und Schaustellerverbände mitteilten.

Neben 25 Fahr- und 20 Spielgeschäften werden auch zahlreiche Stände für Essen und Trinken am Grünen Bunker in St. Pauli stehen.