Weltpremiere in Hamburg: Was verraten die bislang unveröffentlichten Briefe der Beatles?
Hamburg - Der Countdown läuft: nur noch wenige Tage bis zum Hamburger Hafengeburtstag. Vom 8. bis 10. Mai herrscht in der Hansestadt wieder Ausnahmezustand. Pünktlich zum Event wird Hamburg zur Bühne für eine ganz besondere Zeitreise.
Denn: Liverpool ist in diesem Jahr offizielle Partnerregion des Hafengeburtstags und bringt nicht nur maritimes Flair, sondern auch echtes Beatles-Feeling zurück an die Elbe. Das Highlight wartet im Rathaus.
Dort werden ab dem 4. Mai erstmals Briefe der fünf ursprünglichen Beatles-Bandmitglieder gezeigt, die während ihrer Zeit in Hamburg entstanden und nach Liverpool geschickt wurden.
Die handgeschriebenen Dokumente aus den Jahren 1960 bis 1962 geben seltene Einblicke in die Gedankenwelt von John Lennon (†40), Paul McCartney (83), George Harrison (†58), Stuart Sutcliffe (†21) und Pete Best (84) noch vor ihrem weltweiten Durchbruch.
Die kostenlose Ausstellung "Hafenstädte. Schauplätze der Welt." im Hamburger Rathaus läuft noch bis zum 26. Mai und ist täglich von 9 bis 19 Uhr sowie auch während des Hamburger Hafengeburtstags geöffnet.
Beatles-Weltpremiere in Hamburg und Festival entlang der Elbe
Wer von der Erfolgsband nicht genug bekommen kann: Der Alte Elbtunnel ist nach langer Zeit endlich wieder komplett zugänglich. Als Hommage an die Partnerregion wurde die Weströhre kurzerhand in "Penny Lane" umbenannt, angelehnt an den ikonischen Song der Beatles.
Die Weströhre des St.-Pauli-Elbtunnels wurde nach sechs Jahren Bauzeit wiedereröffnet. Im Rahmen der Bauarbeiten wurde der Tunnel einer umfassenden Grundinstandsetzung unterzogen, die Fliesen wurden in enger Abstimmung mit dem Amt für Denkmalschutz eingebaut und die Fahrbahn und Gehwege erneuert. Gebaut wurde der Tunnel 1911.
Und draußen? Dort erwartet Fans am Hafengeburtstag entlang der Elbe ein Festival, das britische Popkultur in all ihren Facetten feiert: von Virtual-Reality-Erlebnissen bis hin zu Livemusik im Stil des Cavern Club.
Bands wie "Beatles Complete" holen den Sound der Mersey direkt nach Hamburg.
Titelfoto: Ulrich Perrey/dpa