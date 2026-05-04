Weltpremiere in Hamburg: Was verraten die bislang unveröffentlichten Briefe der Beatles?

Hamburg - Der Countdown läuft: nur noch wenige Tage bis zum Hamburger Hafengeburtstag . Vom 8. bis 10. Mai herrscht in der Hansestadt wieder Ausnahmezustand. Pünktlich zum Event wird Hamburg zur Bühne für eine ganz besondere Zeitreise.

Die Band "The Quarryman Beatles" posiert im St.-Pauli-Elbtunnel für ein Foto. Die Weströhre wird nach sechs Jahren Bauzeit wiedereröffnet. © Ulrich Perrey/dpa

Denn: Liverpool ist in diesem Jahr offizielle Partnerregion des Hafengeburtstags und bringt nicht nur maritimes Flair, sondern auch echtes Beatles-Feeling zurück an die Elbe. Das Highlight wartet im Rathaus.

Dort werden ab dem 4. Mai erstmals Briefe der fünf ursprünglichen Beatles-Bandmitglieder gezeigt, die während ihrer Zeit in Hamburg entstanden und nach Liverpool geschickt wurden.

Die handgeschriebenen Dokumente aus den Jahren 1960 bis 1962 geben seltene Einblicke in die Gedankenwelt von John Lennon (†40), Paul McCartney (83), George Harrison (†58), Stuart Sutcliffe (†21) und Pete Best (84) noch vor ihrem weltweiten Durchbruch.

Die kostenlose Ausstellung "Hafenstädte. Schauplätze der Welt." im Hamburger Rathaus läuft noch bis zum 26. Mai und ist täglich von 9 bis 19 Uhr sowie auch während des Hamburger Hafengeburtstags geöffnet.