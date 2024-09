Mehr als 50 Promis treten gegen Ärzte bei "Kicken mit Herz" an

Hamburg - Am Sonntag ist es wieder so weit: " Kicken mit Herz " geht in die nächste Runde. Auch in diesem Jahr treten zahlreiche Promis im Stadion Hoheluft gegen Ärzte und medizinisches Personal der Hamburger Kinder-Herz-Medizin zum Benefiz-Fußballspiel an.

V.l.n.r.: Initiator Prof. Dr. Thomas Mir (57), Moderator Lou Richter (62), Herzpatient Paul, Hamburg Allstars Coach Felix Magath (71) und Placebo Kickers Trainer Ewald Lienen (70) bei der Pressekonferenz vergangenen Donnerstag. © Alice Nägle/TAG24

Am 8. September treten sie dafür also vor den Ball: Die Ärzte als Placebo Kickers fordern die Hamburg Allstars (Promis) heraus. Neben Tim Mälzer (53), laufen auch die Schauspieler Marc Barthel (34), Bosse (44), Olli Schulz (50), Nina Bott (46) sowie Jorge Gonzales (57) auf dem Rasen auf.

Zum Vorteil der Prominenz konnte Allstars-Trainer Felix Magath (71) auch ehemalige Profi-Kicker wie Holger Stanislawski (54), Fabian Boll (45), Thomas Helmer (59) oder René Adler (39) für seinen Kader gewinnen. Insgesamt stehen dem Promi-Coach aber fast 50 Spieler zur Verfügung.

Der ehemalige Europameister liebt es zu gewinnen und will auch den Benefiz-Kick für sich entscheiden - doch nicht nur wegen des Pokals, sondern besonders im Sinne der Herz-Medizin. "Sich in dem Stadion, in solch einer Atmosphäre für herzkranke Kinder zu engagieren - es gibt eigentlich nichts Schöneres", so der ehemalige Profi gegenüber TAG24. Dank seines starken Kaders geht Magath von einem 11:5-Sieg für sein Team aus.

Doch die Konkurrenz schläft nicht. Denn auch wenn Placebo-Trainer Ewald Lienen (70) Gewinnen nicht an erste Stelle stellt, ist er wieder dabei und will nicht den Sieg, sondern die Kinder in den Fokus rücken.

"Das Leben besteht nicht nur darin, jemandem zu helfen gesund zu werden, sondern auch daraus, dass man am Leben teilnimmt. Wir als Organisatoren versuchen, die Kinder an der Veranstaltung zu beteiligen, denn das ist das Leben. Es geht nicht nur ums überleben, sondern auch ums leben!"