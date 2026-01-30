Freihafenelbbrücke steht vor dem Aus: Reparatur doch nicht möglich

Von Bernhard Sprengel Hamburg - Die Ende Oktober durch eine Schiffskollision beschädigte Hamburger Freihafenelbbrücke kann nicht repariert werden.

Der Mittelteil der Brücke soll abgebaut werden. © Christian Charisius/dpa

Zumindest der Mittelteil des Bauwerks soll nach Angaben der Wirtschaftsbehörde abgebaut werden. Durch die Havarie seien zahlreiche tragende Bauteile beschädigt worden, die Standsicherheit sei gefährdet, hieß es.

Trotz Ausschöpfung aller ingenieurtechnischen Optionen und Hinzuziehung externer Fachleute in den zurückliegenden Monaten bestehe keine Möglichkeit, die Brücke wieder in einen statisch sicheren Zustand zu versetzen.

"Der Mittelteil der Brücke muss infolgedessen aus Sicherheitsgründen zurückgebaut werden und wird noch im Laufe dieses Jahres abgetragen", erklärte Behördensprecher Martin Helfrich.

Wie es nach dem Rückbau weitergeht, ist noch unklar. Eigentlich hätte die Brücke in den kommenden Jahren durch ein neues Bauwerk ersetzt werden sollen. Nun prüfen die beteiligten Behörden mögliche Handlungsoptionen bis hin zu einem provisorischen Behelfsbauwerk, wie es hieß.

Die weiteren Maßnahmen zum Verkehrsknotenpunkt Elbbrücken sollen voraussichtlich Ende Februar vorgestellt werden.