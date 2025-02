"Energie und Emotionen": Sängerin Loi performt als Stargast bei "Holiday on Ice"

Hamburg - Die Sängerin Loi (23) hat am Donnerstag die "Holiday on Ice"-Premiere in Hamburg begleitet und die Eiskunstlauf-Show mit besonders emotionalen Tönen untermalt.

"Ich liebe einfach die Natur und ruhigere Orte weiß ich immer mehr zu schätzen", so die Sängerin. Passen Loi und "Holiday in Ice" dann überhaupt zusammen?

Bei der aktuellen Show "Horizons" dreht sich alles um den "Beat der Großstadt": "Das Gefühl bedeutet für mich Vielfalt und immer in Bewegung zu sein. Die unendlichen Möglichkeiten, die eine Großstadt bietet, die vielen verschiedenen Kulturen, die sich dort treffen - das macht es so einzigartig", erklärte Loi TAG24 vor ihrem Auftritt.

Mit der Show "Horizons" tourt "Holiday on Ice" derzeit durch ganz Deutschland. © Holiday on ice

Und das stellte Loi am Donnerstag auch bei ihrem Auftritt in Hamburg unter Beweis: Zwar bewegte sie sich eher unsicheren Schrittes über das Eis. Mit "Gold" und "Left in your Love" - performte die "The Masked Singer"-Gewinnerin dann aber sowohl einen energetischen Song, als auch eine ruhige Ballade – in der sie ihre schwierige Beziehung zu ihrem Vater verarbeitet hat – und überzeugte einmal mehr mit ihrer starken Stimme.

Am Ende bedankte sie sich sichtlich gerührt bei dem Hamburger Publikum und ließ dann auch wieder die Profis aufs Eis.

Neben der eisigen Kulisse, detailverliebten Kostümen und rasanter Akrobatik sorgte auch ein gigantischer Roboter für Staunen: Der 5,60 Meter große "Robbie" erweiterte das 360°-Bühnenbild zu einem wandlungsfähigen Gesamtkunstwerk.

Nach den Shows in Hamburg zieht das Ensemble weiter nach Bremen (13. bis 16. Februar), Zwickau (20. bis 24. Februar) und Berlin (28. Februar bis 16. März).