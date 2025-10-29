"Secret Santa Night" für herzkranke Kinder: TAG24 verlost ein VIP-Erlebnis im NYX Hotel

Hamburg - Weihnachten schon einen Monat vorm eigentlichen Fest: Am 27. November 2025 lädt das "NYX Hotel Hamburg" zur ersten "Secret & Surprise Santa Night" ein, die laut Veranstalter Feiern und Spenden für den guten Zweck miteinander verbinden soll. Ein Teil jedes verkauften Tickets geht dabei an die Hamburger Charity-Organisation " Kicken mit Herz ". TAG24 verlost zwei VIP-Tickets für das Mystery-Event.

Marcus Schelbert lädt Ende November für den guten Zweck ins "NYX Hotel Hamburg" ein. © NYX

"Wir wollten eine Weihnachtsveranstaltung schaffen, die Spaß macht, überrascht und dabei etwas zurückgibt", erklärt Marcus Schelbert, Operations Manager des NYX Hotels, die Idee hinter der "Secret Santa Night".



Das "Secret (Dt.: geheim)" im Eventnamen bezieht sich auf eine extra dafür entworfene Los-Aktion: Zu Beginn des Abends zieht jeder Gast eine Nummer.

Damit erhält man die Chance, eines der "Secret Hotelzimmer" zu betreten. Hinter den Türen warten exklusive Überraschungen wie zum Beispiel ein Mini-Privat-Konzert von einem der anwesenden Promis.

Zudem soll es "Mystery Geschenkboxen" geben, die für eine Spende erworben werden können und wobei man unter anderem Hotelgutscheine ergattern kann. "Jede Spende hilft, herzkranken Kindern in Hamburg eine bessere medizinische Versorgung zu ermöglichen", betont Prof. Dr. Tom Mir, der auch unter den Gästen sein wird.

Tickets für die "Secret & Surprise Santa Night" am 27. November 2025 im "NYX Hotel Hamburg" gibt es hier. Für unsere Leser und Leserinnen verlost TAG24 ein "Secret & Surprise VIP Paket" für zwei Personen. Neben dem Eintritt sind unter anderem auch ein Gewinnlos und eine Mystery Geschenkbox in dem Paket enthalten.

Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, müsst Ihr lediglich eine Mail mit dem Kennwort "Secret Santa" an gewinnspiel@tag24.de schicken. Einsendeschluss ist der 7. November, 12 Uhr.

